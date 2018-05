Brauchen kurvige Frauen ein eigenes Magazin? Nein!

«Plus Size» ist gerade schwer im Trend. Doch was bedeutet «Plus Size» – auf Deutsch weniger charmant Übergrösse genannt – genau? Tatsächlich ist es ein dehnbarer Begriff. Bei den meisten Designern ist ein Model bekanntlich bereits ab Grösse 38 ein «Plus», und damit ein No-go. Im Kleiderhandel fängt die «Übergrösse» bei Grösse 44 an.

Viele Frauen sind es heute leid, einem Idealbild zu folgen, das uns Influencerinnen in sozialen Medien präsentieren, und fordern selbstbewusst mehr Diversität, wenn es um den weiblichen Körper geht. Dieses Selbstbewusstsein äussert sich auf verschiedene Weise: Sei es, dass Sanduhr-Models wie die US-Amerikanerin Ashley Graham sehr gefragt sind.

In Filmen wie «Embrace – Du bist schön» wird mit dem Körperwahn abgerechnet. Und sogar Hollywood hat die kurvige Frau entdeckt: Die Stand-up-Comedian, Schauspielerin und Drehbuchautorin Amy Schumer nimmt momentan das fragwürdige Schönheitsideal im Film «I feel Pretty» auf die Schippe.

Vor zehn Jahren noch unvorstellbar

Weil sich mit dem neu entdeckten Segment der fülligeren Frauen viel Geld verdienen lässt, ist diese Kundin gefragt wie noch nie. Neben Online-Modeshops haben auch renommierte Modeschöpfer diese entdeckt. Roberto Cavalli, der für seine sehr figurbetonten Roben bekannt ist, brachte erfolgreich eine Übergrössenkollektion auf den Markt. Das Luxuskaufhaus Saks Fifth Avenue in New York bietet äusserst erfolgreich Teile von Chanel, Dolce & Gabbana und Yves Saint Laurent jenseits der Grössen 42 bis 44 an. Vor zehn Jahren wäre dies noch unvorstellbar gewesen.

Und nun gibt es also ein neues Magazin für kurvige Frauen (Achtung, nie «mollig» sagen, das ist verpönt!). Es heisst – ach, wie überraschend – «The Curvy Magazine» und unterscheidet sich von anderen Heftli nur darin, dass praktisch alle Frauen, die auf den redaktionellen Seiten gezeigt werden, füllig oder dick sind. Und sogar die eher spärliche Werbung folgt teilweise dieser Vorgabe.

«The Curvy Magazine» hat seinen Ursprung in den USA und entstand aus einem Blog. Laut der Chefredaktorin der deutschen Ausgabe, Carola Niemann, sollen hier sogenannte «role models» Inspiration bieten. Wie beispielsweise die Inhaberin einer PR-Agentur, die in einer Homestory präsentiert wird: eine runde «Powerfrau» (!). Ihre Story ist übertitelt mit: «Wändestreichen ist meine Liebeskummertherapie.»

Ist es Absicht oder Zufall, dass die Macherinnen unbewusst in die eigene Falle alter Vorurteile gestolpert sind? Dick = unglücklich? In der Rubrik «Diversity» wird übrigens – ausgleichende Gerechtigkeit – ein sogenannter «Hammerkerl» vorgestellt. Alex ist ein echt hipper Typ mit Pferdeschwanz und soll als Plus-Size-Male-Model Erfolg haben.

Sind nur noch ausgeprägte Figuren interessant?

Nachdem ich das Heft aus dem Händen gelegt habe, fühle ich mich etwas erschlagen. Die Botschaft «Kurven sind schön» wird mir quasi auf jeder Seite eingehämmert. Am Ende ist das doch nur eine weitere Schublade, in der wir Frauen «versorgt» werden sollen. Hier die Dicken, dort die Dünnen. Und was ist eigentlich mit der Durchschnittsgrösse 40/42? Wir sind langweilig.

Heute scheinen nur noch ausgeprägte Figuren interessant zu sein. Aber vielleicht hat ja bald einmal ein kreativer Kopf eine Idee und bringt ein neues Magazin mit dem inspirierenden Titel «Voll normal, ey!» auf den Markt. Ich kann auch darauf verzichten.