Ob naturbelassen, getrimmt oder glatt ist Geschmackssache. Die Pflege des Schamhaars kann durchaus aufwendig sein und setzt eine gewisse Fingerfertigkeit voraus. Laut einer aktuellen US-Studie endet jeder vierte Versuch des Trimmens oder Wachsens des weiblichen Intimbereichs mit Schnitten und Infektionen. Und schon Marilyn Monroe bezahlte die Schamhaarbleichung mit Wasserstoffperoxid mit Verbrennungen. Heute sind die Methoden, das Schamhaar aufzuhellen, sanfter. Es gibt beispielsweise Schamhaartönungen, und dies sogar in Neonfarben, die auch im Dunkeln leuchten.

Neben dem Trend zum äusserlichen «Tuning» werden in letzter Zeit im Internet immer mehr Empfehlungen und Tipps zur inneren Pflege der Vagina verbreitet. Und hier ist Vorsicht geboten! Denn dies kann die Schleimhaut reizen, sodass die Scheidenflora aus dem Gleichgewicht gerät. Mit diesem Gleichgewicht ist das saure Milieu (pH-Wert unter 4,5) in der Scheide gemeint. Stimmt dieses, haben Bakterien, Viren und Pilze keine Chance.

Rosenquarz-Eier und Dampfbäder

Bei der Suche nach neuen Körperregionen, für die Produkte vermarktet werden können, war es nur eine Frage der Zeit, bis die weibliche Vagina entdeckt wurde. Denn sonst gibt es ja fast keine Stelle am weiblichen Körper, für die noch keine Optimierungsprodukte angeboten werden. Und bevor findige Beauty-Menschen auf die Idee kommen, dass man auch den Bauchnabel beduften könnte, ist jetzt anscheinend erst mal die Vagina an der Reihe.

Als Trendsetterin agiert hier, wie so oft, Gwyneth Paltrow, die gemerkt hat, dass sie mit überflüssigen und überteuerten Lifestyle-Produkten mehr Kasse machen kann als mit der Schauspielerei. Auf ihrem Webportal Goop wirbt sie regelmässig für Luxusartikel für Superreiche oder solche, die es werden wollen. Paltrow war die Erste, die beispielsweise golfballgrosse Jade- oder Rosenquarz-Eier propagierte, die nach ihrem Einführen den weiblichen Zyklus regulieren und die weibliche Energie stärken sollen.

Was wie ein schlechter Witz tönt, ist gesundheitlich nicht ohne Risiko: Da die Oberfläche von Kristallen porös sein kann, drohen Infektionen. Und auch die Dampfbäder für die Vagina, die Paltrow kürzlich propagierte, sind nur eines: überflüssig. Man kann diese «innerliche Säuberung» als lächerlich abtun, mich ärgert sie total. Denn alle diese Bestrebungen sollen uns Frauen ja vermitteln, dass wir da unten «nicht sauber» seien. Und mich erinnern solche Aussagen an meine Teeniejahre, als mir meine Mutter Intimspray mit Rosenduft empfahl, der alle möglichen Gerüche überdecken sollte.

Die Vagina mag keine Seife

Heute ist es nicht mehr der Rosenduft, aber perfektioniert wird immer noch. Frau sollte haarlos, glatt und gebleacht sein. Der neuste Trend der Schönheitschirurgie: Mit Radiofrequenz-Therapie soll für eine bessere Spannkraft der Schamlippen gesorgt werden, und sonst kann man ja immer noch das Messer ansetzen.

Trend hin oder her. Bei der Intimpflege gilt: Einmal am Tag mit lauwarmen Wasser waschen reicht völlig. Wer Intimpflegeprodukte verwenden möchte, sollte unbedingt pH-neutrale, unparfümierte Artikel verwenden. «Normale» Duschgels und Seifen sind für die Vagina ungeeignet, da sie oft zu aggressiv sind und so den Schleimhäuten und der Scheidenflora schaden.

Und falls Sie trotzdem mit einem Jade-Ei à la Paltrow liebäugeln: Vergessen Sie es, die Eier sind (zum Glück) ausverkauft.