Gesund ist das neue sexy

Eine neue, erfreuliche Entwicklung in der Hautpflege setzt nicht auf eine möglichst faltenfreie Haut. Sondern darauf, dass die Haut durch ein gestärktes Immunsystem möglichst lang frisch und ebenmässig bleibt. Doch wie erreichen wir das?

Auf die Genetik haben wir leider keinen Einfluss. Neben einer ausgewogenen Ernährung, regelmässiger Bewegung an der frischen Luft und Entspannungstechniken kann auch ein individuelles Pflegeprogramm die Haut stärken. Denn eine gesunde Haut wehrt Umweltreize besser ab und reagiert weniger empfindlich, wenn sie mit Luftverschmutzung, UV-Strahlung oder Allergenen in Berührung kommt. Diese negativen Faktoren werden in der heutigen Zeit immer belastender. Darum ist eine Aussage wie «Meine Grossmutter pflegte sich ausschliesslich mit eine Fettcreme und hatte mit 100 Jahren noch eine schöne Haut» leider nicht mehr zeitgemäss.

Fünf Pflegeschritte für die Haut

Die Amerikanerin Paula Begoun ist Kosmetikunternehmerin (Paula’s Choice) und Autorin. Ihr Ratgeber «Don’t Go to the Cosmetic Counters Without Me» wurde millionenfach verkauft. Begoun untersuchte während dreier Jahrzehnte Tausende von Pflegeprodukten von allen grossen Beauty-Herstellern und teilte die Ergebnisse auf ihrem Portal beautypedia.com. Auch Begoun vertritt die Auffassung, dass es «keinen Beweis dafür gibt, dass man mithilfe von Cremen Falten verschwinden lassen kann. Aber es gibt Inhaltsstoffe, die helfen, die Struktur der Hautzellen zu verbessern, oder sie vor Umweltschäden zu schützen», sagte sie mir in einem Interview im Juni 2014.

Paula Begouns Tipps zur Hautgesundheit beruhen auf fünf Pflegeschritten:

Reinigung: Ein Cleanser, je nach Hautbeschaffenheit ausgewählt, sollte zweimal täglich angewendet werden. Er befreit die Hautoberfläche von Make-up und Verunreinigungen, die sich im Laufe des Tages ansammeln. Toner: Nach der Reinigung bringt ein mildes Gesichtswasser reparierende Inhaltsstoffe in die Haut, macht sie weicher und beruhigt sie. Es kann Rötungen und trockene Stellen mindern oder verhindern. Peeling: Je nach Hautzustand ein- bis zweimal die Woche angewendet, entfernt es abgestorbene Hautzellen und regt die Bildung neuer Zellen an. Unbedingt Produkte ohne umweltschädliches Mikroplastik verwenden! Serum: Ein Serum mit Antioxidantien schützt die Hautzellen und ist ein Grundpfeiler einer schönen Haut. Schutz und Pflege: Eine Feuchtigkeitscreme ist eine gute Basis. Zudem können mit speziellen Produkten auch Hautprobleme wie Akne, Pigmentstörungen oder Trockenheit angegangen werden. Ein Muss: täglich, auch im Winter, ein Produkt mit einem Lichtschutzfaktor 15 oder höher verwenden.

Wichtig ist es, die einzelnen Inhaltsstoffe auf ihre Schädlichkeit zu überprüfen.

No-gos

Alkohol (denaturiert); Fettalkohol wie Cetyl oder Stearyl

Parfüm- und Duftstoffe

Menthol

Zitrusöle

Eucalyptusöl

Pfefferminzöl

Zaubernuss

Sodium lauryl oder TEA-Lauryl Sulfate

Empfehlungen

Hyaluronsäure: Ein Gramm kann sechs Liter Wasser wie einen Schwamm speichern. Als langkettiges Molekül bildet es eine einen wässrigen Film auf der Hautoberfläche. Man bekommt (für ein paar Stunden) einen prallen, gut durchfeuchteten Teint. Tipps: Feuchtigskeits-Booster Serum Hyalu.Repair von Apot.Care; Ibuki Softening Concentrate von Shiseido; Hyaluron-Filler Serum-Konzentrat von Eucerin.

Retinol: Dieser Wirkstoff wird in der Haut in Vitamin-A-Säure umgewandelt. Diese beschleunigt den Erneuerungsprozess der Zellen, was für ein strafferes Hautbild sorgen kann. Für empfindliche Haut ist eine Mischung von klassischem Retinol, liposomal verkapseltem Retinol und natürlichem Vitamin A empfehlenswert. Tipps: Total Age Correction Complete Anti-Aging-in-Oil von Lancaster; Paula’s Choice Resist 1% Retinol Booster.

Vitamin C: Der Klassiker schützt zwar die Haut vor Freien Radikalen, hat aber laut Experten auch Schwächen. Ein neu entwickeltes Vitamin CG ist eine synthetische, besonders verträgliche Variante, die erst nach dem Eindringen in die Haut in reines Vitamin C umgewandelt und kontinuierlich abgeben wird. Tipp: Fresh Pressed 7-Day System with Pure Vitamin C von Clinique.