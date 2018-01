Dünn, dünner, Victoria-Beckham-Model

In den letzten Jahren hat die britische Designerin Victoria Beckham immer wieder für Aufruhr gesorgt. Dies, weil ihre Models selbst für die Branche aussergewöhnlich dünn sind. Doch mit ihrer jüngsten Kampagne, die Beckham kürzlich auf ihrer Facebook-Seite und auf Instagram (18,3 Millionen Follower) gepostet hat, löste sie einen wahren Shitstorm aus. Grund dafür sind zwei Fotos des Models Giedré Dukauskaité (29), das für die Frühling-Sommer-Brillenkampagne der Britin posiert. Der Vorwurf vieler Beckham-Followerinnen: Im Mittelpunkt der Werbung stünde nicht das modische Accessoire, sondern der superdünne Look des litauischen Models.

Falsche Versprechen

Auf der Facebook-Seite von Beckham empörten sich vor allem auch viele Eltern über das Körperbild, das die 43-Jährige vermittelt. Und selbst eingefleischte Beckham-Fans laufen Sturm und beschuldigen die Designerin, ein schlechtes Vorbild zu sein. Dabei verspricht Beckham immer wieder, sie werde der «Beauty is health»-Kam­pagne des Council of Fashion Designers of America folgen und die überschlanken jungen Frauen vom Laufsteg verbannen. Tut sie aber nicht. Als sie 2015 erneut wegen ihrer dürren Models angefeindet wurde, verteidigte sie sich, ihre Casting-Direktoren hätten sich vergewissert, dass ihre Models gesund seien. Um diese Aussage zu untermauern, posteten diese vor ihrem Gang auf dem Catwalk, was sie vorher alles gegessen haben.

Gesetzliche Vorgaben

Wie dünn ein Model sein darf, darüber gibt es endlose Diskussionen. Frankreich geht gesetzlich gegen Agenturen vor, die untergewichtige Models vermitteln, auch Spanien und Israel haben es nachgemacht. In Italien haben sich die Agenturen freiwillig dazu verpflichtet, keine Models für den Laufsteg zu buchen, wenn diese den Body-Mass-Index von 18,5 unterschreiten. So weit, so gut. Oder auch nicht.

Wer nur einen Blick auf die zurzeit erfolgreichsten internationalen Models wie Kaia Gerber, Gigi Hadid oder Kendall Jenner wirft, sieht eine andere Realität. Die jungen Frauen, die zwischen 16 und 22 Jahre alt sind, waren vor kurzem alle sehr schlank, heute bestehen sie nur noch aus Haut und Knochen. Ihre Figuren sind für Millionen von abnehmbesessenen Teenies auf Internetforen wie Thinspiration Vorbild. «Eine gefährliche Entwicklung», findet auch die diplomierte ernährungspsychologische Beraterin Sara Barcos, die regelmässig Kinder und Jugendliche in ihrer Praxis betreut. «In der Pubertät wird die Beeinflussung von aussen, also durch die sozialen Medien und den Gruppendruck, einem Ideal zu entsprechen, immer stärker.»

Es ist zu hoffen, dass sich Victoria Beckhams Körperbild etwas wandelt, bevor ihre sechsjährige (zum Glück noch knuddlige) Tochter Harper, in diesen Lebensabschnitt kommen wird.