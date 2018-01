Die Nacht, die mir den Verstand raubt

Was bin ich froh, dass ein weiterer Silvester überstanden ist. Und damit meine ich nicht den letzten, sondern Silvester im Allgemeinen.

Mag sein, dass ich die sinnlose Knallerei noch mehr hasse, seit ich zwei Hunde habe. Aber auch ohne deren Panik ob dem ohrenbetäubenden Geböller könnte ich noch mindestens zehn schlechte Erlebnisse aufzählen, die mir alle an diesem spezifischen Datum widerfahren sind: vom gleich zweimaligen Verlassenwerden – der 31. Dezember scheint für Männer ein Knallerdatum zu sein, um sich aus dem Staub zu machen – über einen Glatteis-Unfall bis hin zu einem schweren Familiendisput.

Zum guten Glück ist mein Mann ebenfalls ein Silvestermuffel. «Der 31. Dezember ist der einzige Tag im Jahr, an dem ich vor Mitternacht ins Bett gehe», lautete seine Devise, als er jünger war. Und so passierte es dann auch am letzten Sonntag. Um zehn Uhr abends lagen wir wohlig eingekuschelt in feinem Linnen, weit weg von jeglichem Trubel, in einem kleinen Hotel in Frankreich.

Die Gypsy Kings auf Speed

Ich dankte Gott für die Ruhe und Stille, die nur vom leisen Schnarchen meiner drei Gefährten untermalt wurde. Im Zustand wohligen Wegdösens und der absoluten Entspannung ertönte um 23 Uhr plötzlich so laute Musik aus der Hotelhalle – wir hatten unser Zimmer nur eine Etage über der Lobby –, dass ich senkrecht im Bett sass.

Nehmen Sie einen Mix von «My Way» von Frank Sinatra, «Beautiful» von Ed Sheeran und «Baby One More Time» von Britney Spears, das Ganze in einem irren Tempo runtergenudelt und mit dem stampfenden Rhythmus von «Bambolero» der Gypsy Kings unterlegt; Sie können sich vielleicht vorstellen, was ich meine.

Nach den drei ersten Stücken war ich überzeugt, die Band müsse auf Speed sein, anders konnte ich mir das Wahnsinnstempo nicht erklären, welches das musikalische Duo Les Party-Princesses vorlegte: Sie schafften gefühlt drei volle Songs innert einer Minute. Dabei war die Sängerin dem Keyborder immer mindestens einen halben Ton voraus, während dieser vergeblich versuchte, diesen aufzuholen. Kurz vor Mitternacht war ich so entnervt, dass ich mir fast schon ein Feuerwerk herbeisehnte, damit dieser elende Musikbrei übertönt würde.

Aber wo sind diese Feuerwerke, wenn man sie einmal braucht? Eben!

Gegen zwei Uhr in der Früh packte dann das Duo unter grossem Gejohle der übrig gebliebenen Gäste endlich die Instrumente ein und verliess den Ort des musikalischen Verbrechens.

Ich wollte nur noch schlafen.

Diese Gunst wurde mir genau 25 Minuten gewährt. Um 2.30 Uhr standen mein Mann und ich sowie die vor Angst zitternden Hunde zusammen mit gut einem Dutzend verschlafener und leicht geschockter Hotelgäste, die meisten im Pyjama unter dem Mantel, auf dem Parkplatz vor dem Hotel. Es geht nichts über einen (falschen) Feueralarm an Silvester. Der tobende Mistral, der uns beinahe fortblies, machte die Sache auch nicht wirklich besser.

Verstehen Sie jetzt, warum ich es nicht so mit Silvester habe?

Ich bin überzeugt, ich könnte nächstes Jahr auf dem verlassensten Atoll im Südpazifik feiern, und das Schicksal würde mich auch dort finden.