Herz statt Nerz

«Wenn ich einen erwische, der Schlüsselanhänger aus Pelz verschenkt, dann rufe ich die Polizei! Tiere werden nicht geboren, um als Anhänger zu enden. Luxus ist nicht nur Konsum, sondern auch Moral. Diese Trump’sche Haltung, ‹was ich haben will, nehme ich mir›, hat keine Zukunft.» Mit diesem auf welt.de veröffentlichten Statement hat mir der deutsche Modemacher Wolfgang Joop diese Woche aus dem Herzen gesprochen.

Als es vor ein paar Wochen kälter wurde, stellte ich mit Genugtuung fest, dass auf den ersten Blick weniger Trägerinnen und Träger mit pelzbesetzten Parkas unterwegs waren. Auch die bunten Pelz-Bombeln an Schlüsseln oder Handtaschen sah ich weniger, wenn ich in der Stadt unterwegs war.

Zu früh gefreut.

Nervige Gleichgültigkeit

Es wurde kälter, und schon waren sie wieder da: die Jacken und Mäntel mit Besätzen aus Echtfell und die pelzbesetzten Accessoires. Was mich am meisten nervt, ist die Unbekümmertheit und Gleichgültigkeit, mit der solche Pelzteile getragen werden. Obwohl inzwischen klar sein sollte, unter welchen teils grausamen Bedingungen diese Accessoires entstehen. Für eine überflüssige Modelaune geht es Hunderttausenden von Tieren sprichwörtlich an den Pelz.

Ein kürzlich erschienener «Kassensturz»-Beitrag über das Leiden der Tiere für Pelz. Quelle: SRF

Erfreulicherweise verpflichten sich immer mehr internationale Designer, keine Pelze mehr in ihren Kollektionen zu führen. Jüngstes Beispiel ist die auch in der Schweiz höchst erfolgreiche US-Marke Michael Kors. Sie folgt damit dem Beispiel des Labels Gucci, das schon vor ein paar Wochen bekannt gab, ab 2018 keine Pelze mehr zu verarbeiten. Der Echtpelzverzicht hat einerseits mit dem zunehmendem Druck der Konsumenten zu tun, liegt aber auch daran, dass es dank moderner Produktionsmöglichkeiten einfacher geworden ist, hochwertigen Kunstpelz herzustellen. Hunderte von Unternehmen haben sich dem Fur-Free-Retailer-Programm ange­schlossen und geloben, auf Pelz und Fell zu verzichten. Darunter sind grosse Konzerne wie H&M, C&A, Zalando und seit neustem auch die Net-A-Porter-Group. Ich hoffe jetzt, dass es einfach nur noch ein bisschen Zeit braucht, bis diese Message endlich auch auf der Strasse angekommen ist.

Die Krux mit den Erbstücken

Vielleicht werden Sie mich jetzt fragen: «Soll ich denn meinen Parka mit dem Echtpelzbesatz einfach entsorgen?» Meiner Meinung nach gibt es verschiedene Möglichkeiten: Bei vielen Jacken lässt sich der Besatz einfach oder mithilfe eines Schneiders abnehmen. Oder Sie nehmen sich einfach vor, bei einem nächsten Kauf eine Jacke ohne Pelzverzierungen zu kaufen. Das wäre immerhin ein Anfang. Und nein, ich würde auch einen vererbten Pelzmantel nicht mehr tragen. Natürlich, der Kauf wurde vor langer Zeit getätigt, das Tier ist schon lange tot. Aber durch das Tragen zeigen Pelzträger, dass sie das voll in Ordnung finden.

Nach dem Tod meiner Mutter vor einigen Jahren hatte ich auch plötzlich einen Pelz im Schrank. Und nachdem meine Schwiegermutter ins Altersheim gezogen war, hatte ich noch einen. Der erste kam in den Winterferien im Engadin bei minus 15 Grad zum Einsatz. Irgendwie war ich nostalgisch gestimmt und hatte das Gefühl, dass mir so meine Mutter nah wäre. Aber ich fühlte mich unwohl, obwohl ich von Pelzträgerinnen umgeben war. Und nah war mir meine Mutter auch ohne Pelz.

Mein Weihnachtswunsch ist daher ein einfacher: Herz statt Nerz!

Lesen Sie dazu auch die Postings «6 Modetrends, auf die wir verzichten können» und «Emma Watson macht faire Mode glamourös».