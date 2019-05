So bin ich eben

Konsum des Selbst.

Wollen Sie wissen, was in der gegenwärtigen Konsumlandschaft und -gesellschaft eine der Hauptwaren ist, meine Damen und Herren? Eine der Hauptspitzen, ragend über einem Meer von Produkten und Dienstleistungen? Ich sage es Ihnen: Authentizität. Das spätmoderne Ich ist beflügelt von der Sorge, sich selbst zu verfehlen, seinen mutmasslich authentischen Kern zu verpassen. Und um sich selbst nicht zu versäumen, hält der Markt, unser Freund, eine Vielzahl von Angeboten bereit: von der Platinpartikelaugencreme über den Leaf-to-root-Diätplan bis zur Achtsamkeitsgruppe. Hoch ist der Warendruck.

In einer Debatte, die ich neulich auf der Bühne des Berner Theaters mit dem Soziologen Andreas Reckwitz führte, fiel der Ausdruck «performative Authentizität». Herr Reckwitz meinte damit, dass in unseren Zeiten nicht nur die (vermeintliche) Authentizität, sondern auch deren Darstellung wichtig ist. Diese Darstellung vollzieht sich gerne über die sozialen Medien, aber beispielsweise auch über Umgangsformen. Das Feld der Manieren, des mutmasslich richtigen Benehmens, ist natürlich heutzutage ebenfalls hochgradig kommerzialisiert, es herrscht ein reiches Angebot an Beratung und Bildung zu Fragen des Auftretens. Interessant dabei ist, dass der Leitgedanke der Authentizität hier in die Umschreibung und Normierung der Umgangsform selbst Einzug hält, jedenfalls bei jenen Ratgebern, die für «authentisches» Benehmen, das «Leben aus einem Guss», plädieren.

Inmitten von Rauchern und Fleischessern

Eine derartige Sichtweise von Benehmen hat offenbar vergessen, dass der Grundsatz von Manieren gerade darinnen besteht, eben nicht authentisch zu sein. Wenn Ihnen jemand auf den Fuss tritt, offensichtlich aus Versehen, werden Sie auch dann, wenn Sie einen kurzen Schmerz verspüren, auf die Entschuldigung des Treters erwidern: «Macht nichts.» Sie sind dann also überhaupt nicht authentisch. Und genau das macht Zivilisiertheit aus.

Manieren sind eben nicht das «Leben aus einem Guss», im Gegenteil, Manieren existieren, weil der zivilisierte Mensch von verschiedenen Verhaltenskodizes ausgeht: mindestens einen für die private Sphäre und mindestens einen für die öffentliche. Die Trennung von Privat und Öffentlich ist grundlegend und entscheidend für das Verständnis von Manieren. Ein Grossteil der Benimmprobleme, die unsere Tage kennzeichnen, entsteht, weil Menschen nach der Maxime «aus einem Guss» und «so bin ich eben» private Standards nach aussen tragen, also nicht mehr davon ausgehen, dass sie im öffentlichen Raum ein höheres Mass an Selbstverleugnung aufbringen müssen als zu Hause, indem sie es beispielsweise ertragen, dass andere Menschen sich anders benehmen, als sie es am liebsten hätten. Andere Menschen rauchen, zum Beispiel, oder essen kein Fleisch. Oder rauchen nicht oder essen Fleisch, wie Sie wollen.

Der Vereinnahmung des öffentlichen Raums nach der Massgabe der eigenen mutmasslichen Authentizität («So bin ich eben!») ist, wie der Philosoph Robert Pfaller festgestellt hat, etwas Kindisches zueigen. Und Benehmen «aus einem Guss» ist nichts anderes als eine Manifestation jener «Tyrannei der Intimität», mit der bereits 1974 der Soziologe Richard Sennett den Verfall des öffentlichen Lebens beschleunigt sah. Diese Beschleunigung wird übrigens unterstützt durch einen weiteren Irrtum mit Blick auf Manieren, nämlich die Annahme: Ein Fauxpas hört dann auf, einer zu sein, wenn die Mehrheit ihn begeht.