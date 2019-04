Seien Sie höflich zu Robotern!

Wir müssen darüber nachdenken, wie wir mit künstlicher Intelligenz sprechen wollen.

Alexa hört alles mit, meine Damen und Herren. Wen wundert das eigentlich? Wundern kann man sich höchstens darüber, dass das irgendjemanden überrascht. War doch klar. So viel dazu. Wir haben in dieser Kolumne bereits über das Phänomen des Dienstboten-Tons gesprochen, der in der spätmodernen Konsumwelt ein massenhaftes Revival erlebt, dank der massenhaften Verbreitung von digitalen Assistenten mit Sprachsteuerung, zum Beispiel Siri oder Alexa. Wir haben ebenfalls thematisiert, dass besagte digitale Assistenten in aller Regel weiblich konnotiert sind, weibliche Namen tragen und weibliche Stimmen haben. Was eventuell damit zusammenhängt, dass achtzig Prozent aller Software-Entwickler männlich sind.

Der Dienstboten-Ton, in dem mit diesen spätmodernen Maschinen gesprochen wird, hat noch weitergehende Implikationen als eventuellen Sexismus. Bekannt ist nämlich auch, dass Kinder, die regelmässig mit Alexa interagieren, gewisse Sprachmuster dieser Herrschaft-Diener-Kommunikation, namentlich die Verwendung des Imperativs, also der Befehlsform, in ihre Alltagskommunikation mit Gleichaltrigen und auch mit den Eltern übernehmen.

Was Kant zum Thema meint

Der Imperativ ist nicht sehr höflich. Das weiss jeder. Die wenigsten Leute werden gern im Imperativ angesprochen. Die Manieren leiden, wenn der Dienstboten-Ton neuer Standard wird. Moral und Ethik sind langsamer als die Technik, das waren sie schon immer. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir mit künstlicher Intelligenz sprechen wollen.

Hier eröffnet sich eine interessante Parallele zu einem Gedanken des Philosophen Immanuel Kant. Kant lebte von 1724 bis 1804 in Königsberg, wo er bekanntlich nahezu sein gesamtes Dasein verbrachte, und erschuf trotzdem Welten als Denker des Abendlands und König der Aufklärung und Begründer der modernen Philosophie. Kant betrachtete Tiere als Sachen, sprach sich aber gegen Tierquälerei aus, weil er eine «Verrohung der menschlichen Sitten» befürchtete. Genau das, die Verrohung der Sitten im zwischenmenschlichen Umgang, kann die Folge sein, wenn man mit Alexa wie mit einer Leibeigenen umgeht. Erst mit Alexa, dann mit dem Rest der Welt, belebt oder nicht.

Mein Telefon, das Haustier

Also: Seien Sie höflich zu Robotern. Mindestens so höflich wie zu jemandem, den Sie nicht leiden können. Denn: Ein manierlicher Umgang mit Sachen kann dazu beitragen, den manierlichen Umgang mit den Mitmenschen zu fördern. Dabei hilft paradoxerweise eine Rückkehr archaischen Denkens, die unsere hypermodernen Zeiten ebenfalls kennzeichnet. Ich meine die Rückkehr des Animismus. Also des Glaubens daran, dass die Dinge beseelt seien, über einen Geist verfügten. Dieser Glaube bezieht sich ganz besonders auf jene in unserer Konsumkultur allgegenwärtigen elektronischen Gerätschaften, die auch unser Verständnis der Welt, unsere Wahrnehmung prägen, und deren Beseelung wiederum hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass man die Funktion dieser Objekte nicht mehr unmittelbar an ihrer Form ablesen kann. Was besagte Objekte weniger verständlich und beherrschbar macht.

Die spätmodernen Maschinen sind zugleich offen in ihren Möglichkeiten und undurchsichtig in ihrer Funktion. So treten sie aus ihrem reinen Objektzustand heraus und eröffnen sich subjekthaften Zuschreibungen: «Mein Telefon spinnt.» Sie müssen das Ding ja nicht gleich als Familienmitglied oder gar Extension des eigenen Körpers betrachten. Vielleicht fürs Erste als eine Art Haustier.