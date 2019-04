Wenn Waren ihren Sinn verschieben.

Der schwer überhörbare Kulturkritiker und Psychoanalytiker Slavoj Žižek sieht den Geist des Westens beherrscht von «distractive consumerism», also ungefähr: einem auf Ablenkung (vom Eigentlichen) ausgerichteten Konsumismus, mit einer «seltsamen Pflicht zu Genuss». Žižek findet, die Permissivität der Spätmoderne sei die eigentliche Unterdrückung. Also nicht: «Du musst», sondern: «Du musst freiwillig». Und während Sie noch darüber nachdenken, sage ich Ihnen: Dazu gibt es jetzt ein Produkt. Das Consent Condom. Das übersetzen wir mal mit «Einvernehmlichkeitskondom». Das Einvernehmlichkeitskondom kommt aus Argentinien und zeichnet sich aus durch eine spezielle Verpackung, die sich nur mit vier Händen öffnen lässt. Also zu zweit. Einvernehmlich.

Das hebt den ethischen Konsum auf eine Ebene, die nicht zuletzt deshalb interessant ist, weil sie das eigentliche Produkt ja nicht verbessert, sondern eher verschlechtert. Immerhin waren leicht zu öffnende Verpackungen seit jeher ein wichtiges Verkaufsargument für Kondome. Das Einvernehmlichkeitskondom erinnert ein bisschen an einen Volvo. Und zwar so: Während traditionellerweise die Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung wichtige Verkaufsargumente für ein Automobil darstellten, will Volvo damit anfangen, seine Fahrzeuge mit Tempodrosselungshoheit und Fahrstilwarnungen auszurüsten, bis hin zum autonomen Stillstand.

Boykott ist populär

Eine solche Art moralischer Subversion von überlieferten Produktnormen seitens des Herstellers ermöglicht den Konsumenten eine neue Haltung gegenüber der Ware und der mit ihr assoziierten Verhaltensweisen. Ethisch ist dies differenzierter, also anspruchsvoller als beispielsweise ein einfacher Boykott des Automobils. Boykott ist aber populär. Gerade im Kunstkonsum scheint der Boykott inzwischen zu einem kulturellen Manifestationspunkt der Spätmoderne aufgestiegen. Die BBC spielt Michael Jackson nicht mehr. Die Literaturwissenschaftlerin Nikola Rossbach hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die direkte Ineinssetzung von Künstler und Werk grundsätzlich eine identitätspolitische Anwendung ist: Nicht was jemand kann, sondern was er oder sie ist (oder zu sein scheint), wird zum Massstab.

Die Verbindung von Moral und Kreativität koppelt sich ihrerseits mit einer Zensur, die nicht mehr vom Staat ausgeht. Sofern es das künstlerische Leben als Ausweg aus marktlogischen Verwertungszusammenhängen jemals gegeben hat, wird dieser Ausweg enger und enger. Während alle unerhört kreativ sein wollen (Žižek würde sagen: wollen müssen), bleibt dem richtigen Künstler heute viel weniger erlaubt; er wird nicht mehr, wie seit der Renaissance und noch im 20. Jahrhundert, als Ausnahmeexistenz betrachtet, der Transgressionen zustehen. Da gewinnt die Diskussion um die Kunstproduktion durch Algorithmen plötzlich eine ganz neue Dimension. Von Algorithmen gehen schliesslich im richtigen Leben keine Übergriffe, keine Zumutungen aus. Oder doch?

Manchmal aber scheint der Boykott das einzige Mittel. Nachdem das Sultanat Brunei Scharia-Gesetze eingeführt hat, die unter anderem Homosexualität und aussereheliche Beziehungen mit dem Tod durch Steinigung belegen, folgt eine wachsende Zahl von Unternehmen weltweit dem von Schauspieler George Clooney angeführten Aufruf, Geschäftsverbindungen mit Firmen des Sultanats zu kappen. Und plötzlich sind wir weit weg von Žižek und seinem «Verlust von Verlangen als ultimativer Melancholieerfahrung». Oder nicht?