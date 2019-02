Ich bin, was ich habe

Wir schlagen Diderot. Oder nicht?

Ich muss noch mal auf den Diderot-Effekt zurückkommen, meine Damen und Herren. Sie erinnern sich doch? Bei diesem nach dem französischen Philosophen und Aufklärer Denis Diderot benannten Zusammenhang zwischen Identität und Besitz geht es darum, dass die Erfüllung eines (vermeintlichen) Bedürfnisses neue Bedürfnisse nach sich zieht. Denn der Mensch, der sich mit seinen Dingen identifiziert, wünscht sich Kohärenz, ein stimmiges Dasein, Ich-Konsistenz.

Also: Sie erwerben beispielsweise ein paar Crossfit-Lektionen. Und brauchen dann infolgedessen natürlich auch noch Crossfit-Schuhe und Crossfit-Knieschoner. Sowie einen massgeschneiderten paleodiätetischen Ernährungsplan. Zum Teil benötigen Sie diese Dinge aus praktischen Gründen, vor allem aber auch, um Ihr neues Crossfit-Ich auszubauen, also im Sinne einer kulturellen Kohäsion der Dinge als lebensweltliches Ganzes. Ich-Konsistenz, eben.

Der Anthropologe Grant McCracken bezeichnete Ende der Achtzigerjahre des letzten Jahrhunderts (rund 200 Jahre nach Diderot) den Kosmos der Dinge als sinnstiftendes Ganzes um einen Besitzer herum als «Diderot-Einheit». Üblicherweise, so McCracken, wirke der Diderot-Effekt defensiv: Die Menschen nähmen eher eine Abwehrhaltung ein gegenüber Produkten (und auch Ideen), die ihre Diderot-Einheit infrage stellen. Gegen ebendiese Diderot-Panik wirbt beispielsweise ein hiesiges Möbelkettengeschäft mit dem Slogan «Passt zu allem, was Sie schon haben.»

WC-Papier als Statussymbol

Allerdings stammt McCrackens Analyse eben aus der sogenannten Postmoderne. Inzwischen leben wir in der durch Digitalisierung und Globalisierung gekennzeichneten Spätmoderne. Und diese dürfte eher die massenhafte Durchsetzung einer anderen Diderot-Strategie erleben, die übrigens auch McCracken schon erwähnte: Statt umfassenden Folgekäufen oder der vorausschauenden Konsumvermeidung gibt es nämlich auch noch die Möglichkeit des kreativen Durchbrechens von Diderot-Einheiten: Dandies und andere Lebenskünstler wählen Dinge gerade darum aus, weil sie nicht ins Muster passen.

Für «Dandies und andere Lebenskünstler» setzen Sie bitte heute ein: Hipster. Der Hipster muss kreativ sein. Kreativität ist schliesslich ein Imperativ unserer Tage, auch im Konsum, und das Besondere, sagt der Soziologe Andreas Reckwitz, sei der neue soziale Leitwert, der zum Gegenstand von Auseinandersetzungen der Bewertung und Entwertung werde.

Reckwitz sieht in dieser Leitfunktion der Besonderheit eine epochale kulturelle Verschiebung. Der neue Geltungskonsum ist das, was das Besondere ist. Interessant ist dabei nicht zuletzt, dass das Phänomen der Statusaufladung auf viel mehr Güter ausgreift, also viel mehr Konsumakte, auch solche, die früher banal und alltäglich waren, heute mit Statusbotschaften verknüpft sind, Geltungskonsum darstellen.

Sie können Besonderheit heutzutage mühelos mit der Auswahl von Kaffee, Salz oder Klopapier signalisieren. Und kunstvoll nach Art der Boheme mit dem kreativ ausgewählten Klopapier Ihre Diderot-Einheit durchbrechen. Natürlich wird auch in dieser Strategie der kreativen Durchbrechung das Individuum über Dinge definiert. Und selbstverständlich wählt auch der kreative Hipsterbohemien seine Besitztümer nicht wahllos aus, bewahre.

So können wir endlich einen ganz neuen, vierten Diderot-Effekt feststellen: Ich muss dringend ganz viele neue Sachen anschaffen, weil meine bestehenden Besitztümer zu kohärent zusammenpassen. Hilfe.