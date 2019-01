Die digitale Mutter

Funktioniert Selbstkontrolle per App?

Was ist Autonomie, meine Damen und Herren? Worinnen bestehen Autonomie und Konsumentensouveränität des oder der Einzelnen? Wohl nicht zuletzt im Nachdenken über die eigene Lebensweise, im Abwägen und der Einstellung des eigenen Verhaltens, in der Selbstzuweisung von Zielen und Mitteln. In den letzten Jahren haben viele Menschen jene Techniken des Selbst und der Selbstkontrolle zunehmend delegiert, vorzüglich an elektronische Gerätschaften und Phänomene, vorzüglich Smartwatches und Apps, die vitale und weniger vitale Statistiken registrieren; ermahnen, anspornen, sanktionieren und ungeduldig werden. Alles im Dienste der Selbst-Bewertung und Selbst-Vermessung. Wir haben es an dieser Stelle bereits festgestellt: Der spätmoderne Mensch heftet sich immer mehr Techniken der Überwachung und Verhaltenssteuerung freiwillig an, begleitet von einer Rhetorik der Freiheit und Optimierung.

Und wenn man schon das Gewissen externalisiert, kann auch ein bisschen Bestrafung nicht schaden. Es gibt Programme, die eine vorher festgelegte Summe an einen vorher festgelegten guten Zweck spenden, wenn man selbst festgelegte Ziele nicht einhält. Und, apropos guter Zweck: Wie die deutsche «Tageszeitung» vermeldet, befindet sich derzeit eine App im Testbetrieb, vermittels derer potenzielle Spender kontrollieren können, was Obdachlose mit dem Geld machen, das man ihnen spendet. Und, apropos Geld und Ausgaben: Warum sollte die Fremdbestimmung ausgerechnet hier aufhören? Gerade in seinem Ausgabenverhalten schreit doch das schwankende spätmoderne Subjekt geradezu nach Autorität, Ansagen, Weisungsbindung und Halt.

Simulierte Autoritäten und Widerworte

Wie die amerikanische Tageszeitung «USA Today» vermeldet, bietet beispielsweise die amerikanische Huntington National Bank neu einen Ausgabendisziplinierungs-Benachrichtigungsservice an, also, wenn Sie so wollen, eine Art virtueller Mutter, die sich immer dann meldet, wenn man ein festgelegtes Budget für festgelegte Ausgabenkategorien überschreitet (beziehungsweise: zu überschreiten im Begriff ist). So soll der Bankkunde insbesondere aufmerksam gemacht werden auf sonst gern unbemerkte Geldvernichter wie Spontankäufe oder tägliche, sich summierende Kleinerwerbungen wie den luxuriösen Hipsterkaffee auf dem Weg in die Grossraumnische.

Das erklärte Ziel wäre hier nicht zuletzt eine Art Ausgaben-Achtsamkeit, ein Bewusstsein dafür, dass die aktuelle körperliche und mentale Verfassung (also: ob man sich beispielsweise unausgeschlafen oder gestresst fühlt) Auswirkungen aufs Ausgabenverhalten zeitigt. Uh-huh. Wissen wir bereits, danke. Nennt man: Leben. Wenn Sie mich fragen, wird regelmässig der grösste Vorteil einer Selbstkontrolle durch App-basierte Autorität gar nicht erwähnt: Sie ist bloss simuliert. Die Autorität, meine ich. Und damit allerdings auch die Selbstkontrolle. Denn: Man kann sie jederzeit ausschalten. Dies etwa im Gegensatz zu einer leibhaftigen Mutter. Einer leibhaftigen Mutter gegenüber kann man sich immerhin auch auf eine Debatte einlassen, und dies wäre dann auch meine heutige Inspiration für die Heerscharen von App-Entwicklern da draussen: eine Ausgabenkontrollanwendung, der man wenigstens Widerworte geben kann. Sodass man bei der nächsten Warnung, dieser Kaffee sei nicht budgetplankonsistent, zum Beispiel mit den berühmten Worten von Walt Whitman antworten kann: «Ich enthalte Vielheiten, und warum sollte ich mir nicht widersprechen?»