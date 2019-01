Denn morgen ist auch noch ein Tag.

Erinnern Sie sich noch an letzte Woche, meine Damen und Herren? Als wir an dieser Stelle, einer eigenen Tradition folgend, ein paar Phänomene aufgelistet haben, die wir im vor uns liegenden Jahr getrost verpassen können? Es ist nun eine grosse Freude für mich, dass, Jahre nachdem ich an dieser Stelle für den Segen des Verpassens bereits das Akronym JOMO («Joy Of Missing Out») geprägt habe, jetzt ein dänischer Psychologieprofessor namens Svend Brinkmann ein Buch auf den Markt bringt mit dem ebendiesem Titel: «The Joy of Missing Out». Dies jedenfalls meldet die «Financial Times». Tenor des Werkes: Emanzipation vom hyperaktiven, überstimulierten, spätdigitalen Leben unserer Tage. Im Rückgriff auf die alten Ideale der Zurückhaltung und Mässigung. Dazu ein paar Handreichungen:

Ändern Sie Ihre Statussymbole: Statt neurotischer Überaktivität kann es schliesslich auch als Zeichen gelingenden Lebens durchgehen, wie früh man zu Bette geht. Oder, genauer: wie selbstbestimmt. Ändern Sie Ihr Motto: Statt die Heerscharen von Angestellten (und Universitätsdozenten) zu vergrössern, die sich «Carpe Diem» über die Schulterblätter tätowieren liessen, entscheiden Sie sich für: «Morgen ist auch noch ein Tag». Dafür brauchen Sie etwas breitere Schultern, aber so ist das eben. Optionsüberladung lässt sich relativ einfach durch Neinsagen bewältigen. Die nicht weniger nervtötende Schwester von FOMO («Fear Of Missing Out») heisst FOBO («Fear Of Better Options»). Die in unseren Tagen allzu familiäre Multioptionslähmung angesichts einer wahrgenommener Vielzahl attraktiver Möglichkeiten löst sich allerdings in nichts auf, wenn man aufhört, sie (die Möglichkeiten) wichtig zu nehmen. Verpassen ist die neue Achtsamkeit. Was gibt es für eine schönere Gratifikation in unserer überdrehten Mediengesellschaft, als bei irgendwelchen 14-Minuten-Berühmtheiten fragen zu können: «Wer ist das?»