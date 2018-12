Alle Jahre wieder

... oder alle 20 Jahre

Der Schocker erst mal vorneweg, meine Damen und Herren. Folgendes hat sich rausgestellt: Rentiere sind farbenblind. So viel also zu Rudolph. Bevor wir uns der Implikationen gänzlich bewusst werden, leiten wir schnell einen Themenwechsel ein: Wissen Sie, was «Ugly Trainers» sind? Das ist der Fachausdruck für diese klobigen, plumpen, aufgequollen wirkenden Phänomene (ich sage nur: «Buffalo»), die in den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts für Schuhe durchgingen. Ugly Trainers sind jetzt wieder voll modern und überall zu kriegen, ob bei Zara, Stella McCartney oder Balenciaga. Das verheisst womöglich nichts Gutes. Denn nach dem Gesetz der ewigen synchronen Wiederkehr, das die Popkultur nicht nur beherrscht, sondern geradezu ausmacht, könnte dann auch noch Folgendes zurückkommen:

Klappmobiltelefone Der sogenannte Sitcom-Stil Also Westen. Und Jeans mit sehr hohem Bund. (Die sind schon da.) Blusige Hemden. Für Damen wie Herren. Aber vor allem Westen. «Seinfeld» war und ist eine grossartige, bahnbrechende Sitcom, deren (hochgradig unwahrscheinliches) Wiederkommen ich jederzeit mit offenen Armen begrüssen würde, aber ohne die Westen von Elaine, bitte. Glitter Whoopie Goldberg, amerikanische Entertainerin, traf anlässlich ihrer Moderation der 74. Oscarverleihung am 24. März 2002 die inzwischen berühmte Feststellung: «Amerika hat eine nationale Tragödie hinter sich – Mariah Careys Film ‹Glitter›!» Das jenen Film begleitende Album, identisch betitelt und ein ebensolcher Flop und beinahe das Ende von Frau Careys Karriere, führt nun plötzlich die Charts bei iTunes an. Der dazugehörige Hashtag lautet #JusticeforGlitter und lässt uns mit mittlerem Unbehagen die vor der Tür stehende Rückkehr auch anderer Formen von Glitter erwarten, zum Beispiel: #JusticeforDenHarrow Klingelton-Abonnemente Da wir von Klapptelefonen sprachen. Der Macarena Inklusive Christmas-Version. Frohe Weihnachten!