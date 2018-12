Zeichen der Zukunft

Zukunft der Debatte

Wie die New York Times meldet, wünscht der britische Zweig der Tierschutzorganisation Peta, dass das historische Dorf Wool in der englischen Grafschaft Dorset seinen Namen ändern soll, und zwar in «Vegan Wool». Das kam dort nicht so gut an. Auch weil der Name des Ortes nichts mit Wolle zu tun hat, sondern sich herleitet von «Wyllon» oder «Well», also «Brunnen» bzw. «Quelle».