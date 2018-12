Bücher fürs Fest

Anja Rützel: «Lieber allein als gar keine Freunde»

Dieses Buch ist etwas heikel zu verschenken, man setzt vielleicht die falsche Botschaft. Aber vielleicht haben Sie ja jemanden wie Anja Rützel in Ihrem Familien- oder Freundeskreis. Eigentlich wünsche ich jedem, jemanden wie Anja Rützel zu kennen, die in diesem Buch so fabelhafte Fragen formuliert wie: «Ist man eigentlich wirklich alleine, wenn in einem selbst noch ein geringelter Witzevogel, eine dauerpessimistische Unke und noch ein paar andere Charaktere leben?»