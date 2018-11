Schreiben Sie Tagebuch?

Über qualitative Selbstvermessung.

Das heisst jetzt nicht mehr Selbstoptimierung, meine Damen und Herren, sondern: Self Care. Klingt freundlicher. Self Care ist die neuste Etikette für sämtliche Aktivitäten, bei denen das spätmoderne Individuum um sich selbst kreist: von Meditation über die Gesichtsmaske bis zum Urdu-Diplom per App. Konsum kann Self Care sein. Ebenso Konsumverweigerung. Oder sonstiges Neinsagen. Oder Spazierengehen. Oder Schritte zählen. Oder Basteln mit Wäscheklammern. Oder wohltätiges Engagement. Und das letzteschreimässige Allheilmittel dieser Bestrebungen zur egozentrierten ganzheitlichen Gesundheitspflege heisst, jedenfalls wenn man die «New York Times» fragt: Journaling. Also: Tagebuchschreiben.

Früher die Domäne der literarischen Boheme sowie von Mädchen in Teenagerzimmern, ist das Tagebuchschreiben offenbar inzwischen als Medium der Selbsterfahrung und qualitativen Eigenvermessung zum wichtigen Werkzeug der Self-Care-Bewegung aufgestiegen. Aber sollte man das wirklich tun? Ich werde im Folgenden ein paar der (behaupteten) Gutwirkungen des Journaling auflisten, dann können Sie sich das in aller Ruhe überlegen: Tagebuchschreiben fördert Achtsamkeit, Erinnerungskompetenz und Ausdrucksvermögen. Am besten wird Tagebuchschreiben nicht verstanden als tägliche Verpflichtung, sondern als proto-spirituelle, psychohygienische Übung in freier, bewusstseinsstrommässiger Form, vorzugsweise direkt nach dem Aufstehen durchzuführen, gemäss der jungianischen Anschauung, dass die Widerstandsmechanismen des Ich nach dem Erwachen ungefähr 45 Minuten brauchen, um sich zu etablieren. Die Benennung von Gefühlen und die Auseinandersetzung mit Traumata fördern ein resonantes Weltverhältnis, sorgen für besseren Schlaf und ein gestärktes Immunsystem. Die Stimmung steigt. Wenn Sie mich ganz persönlich fragen: Schreiben Sie lieber Tagebuch als einen Roman. Es gibt schon viel zu viele Leute, die Romane schreiben.