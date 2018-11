Gegen die Latzhose

Fünf Petitionen zur Rettung des Niveaus.

In Deutschland regt sich Widerstand, meine Damen und Herren. Und zwar gegen Popcorn. Ja, Sie haben richtig gelesen. Gegen den Popcorn-Konsum im Musical, genauer gesagt. Nicht auf der Bühne; im Publikum. Interessierte Kreise verlangen ein Verkaufsverbot von Popcorn in Musical-Theatern, denn das Krümeln, Kauen und Knuspern würde das Musical als Kunstform herabwürdigen. So jedenfalls wird die Initiatorin einer entsprechenden Petition zitiert. Na ja. Nichts für ungut, liebe Musical-Freunde, aber da wüsste ich vielleicht noch ein paar lohnenswertere Petitionen zur Rettung des allgemeinen Niveaus: Petition gegen Selfies im Museum Denn Selfies würdigen die ausgestellten Kunstwerke regelmässig zur Hintergrunddekoration herab. Die Mona Lisa als Kulisse der Selbstdarstellung ganzer Busladungen. Das ist Kulturverlust. Petition gegen Latzhosen im öffentlichen Raum Denn Latzhosen würdigen den allgemeinen Zivilisationsstand herab, weil sie, ebenso wie Jeansröcke, beim Träger beziehungsweise der Trägerin die Bereitschaft voraussetzen, sich bis ans Ende seiner beziehungsweise ihrer Tage zu blamieren. Es sei denn, man besitzt extrem viel Street Cred und Selbstironie, aber das tun auf der ganzen Welt bloss etwa zwölf Personen. Petition gegen Shorts und Flip-Flops im Flugzeug Das allgemeine ästhetische Empfinden. Bloss etwa zwölf Personen. Sie wissen schon. Petition gegen sämtliche Medienformate, die irgendwas mit Heidi Klum zu tun haben Denn die sind ein Symptom für alles, was mit unserer spätmodernen Mediengesellschaft nicht stimmt, und sollten umgehend wegen würdeloser Publikumsverdummung verboten werden. Die Beteiligten sollten sich schämen. Petition gegen die Wiederzusammenrottung der Spice Girls Mit oder ohne Posh.