Ist der Liebesroman von gestern?

Über Konsum und Kitsch

Wir sprechen in dieser Kolumne gelegentlich über Kulturkonsum als Welt- und Lebensflucht, meine Damen und Herren, über Kulturkonsum als Medium der Selbstbestätigung und Validierung einer Privatmoral, die ihre Besitzer automatisch ins Recht setzt. Gerade auch in der Aufnahme von Kunstwerken und Pseudo-Kunstwerken zeigt sich das Phänomen des milieuspezifischen Konsums, es gibt kaum noch Kunst und Kulturformate mit wirklicher Breitenwirkung, der sogenannte Strassenfeger kann die unendlichen Verästelungen nicht mehr erreichen, die der spätmoderne Kulturgeschmack aufgefächert hat.

Die Trennung der Milieus, die Abgrenzung der Geschmäcke, die Distinktion und das Naserümpfen, die Partikularisierung der Kulturtechniken vollzieht sich auch am Beispiel des Mediums Buch. Auch Bücher werden heutzutage nicht nur viel geschmacksnischenspezifischer konsumiert, sondern oft genug bereits zielgruppenorientiert vermarktet – und geschrieben. Und ein prototypisches literarisches Produkt für den Eskapismus der digitalen Spätmoderne stellt, neben der sogenannten Fantasy-Sparte, immer noch die Liebesgeschichte dar. Vielleicht auch bloss die nicht-tragische Liebesgeschichte, deren Lektüre bereits seit Anbeginn des Literaturkonsums ein starkes distinktives Element innewohnt, indem sie seit je den Inbegriff der «literarischen Kost für Zahnlose» zu verkörpern scheint, um dieses Wort des Feuilletonisten Alfred Polgar zu gebrauchen.

Und nun möchte ausgerechnet ich Ihnen einen Liebesroman ans Herz legen, einen Liebesroman jedenfalls der oberflächlichen Anmutung und dem (deutschen) Titel nach: «Lempi, das heisst Liebe». Und zwar heisst Lempi Liebe auf Finnisch. Es handelt sich um den Debütroman der finnischen Autorin Minna Rytisalo, ein Buch, das in doppelter Hinsicht aussergewöhnlich ist: Zunächst wirft es einen Blick auf die Geschichte Finnlands im Zweiten Weltkrieg, ein Kapitel europäischer Geschichte, das vielen Lesern in Mitteleuropa nicht vertraut sein dürfte. Und dann erzählt es in einer Geschichte gleichsam vier Geschichten, indem nämlich die Autorin das vermag, was die wenigsten Autoren vermögen: Sie beherrscht verschiedene Stimmen. Rytisalo erzählt das Leben der (abwesenden) Hauptfigur Lempi aus den Perspektiven dreier Figuren: des Ehemanns Viljami, der Magd Elli, der Schwester Sisko.

Dabei bringt das Buch den Leser wie nebenbei dazu, seine Haltung zu reflektieren (da wir von milieuspezifischen Vorlieben sprachen). Man ertappt sich bei seinen Präferenzen, wenn einen die Geschichte aus Sicht der eifersüchtigen Magd mehr anspricht als die herzgebrochene Litanei des verlassenen Ehemanns. Und über der archaischen, beinahe märchenhaften Geschichte von Liebe und Hass, schnörkellos wie ein Holzhocker von Alvar Aalto, schwebt ein grosses Thema, ein Hinweis auf den Urgrund der Literatur schlechthin, auf das, was Literatur seit je ihre Existenzberechtigung verleiht und über alle gesellschaftlichen Spaltungen hinweg vereinend wirken kann: Die Frage, wie wir Identität, unsere und fremde, aus Geschichten konstruieren. Welche Rolle dabei Natur- und Schicksalsdeterminismus spielen. Wie geradezu tragisch unzuverlässig dieses Verfahren sein kann.

Insofern ist «Lempi» eben gerade kein typischer Liebesroman, jedenfalls keiner, der übliche Erwartungen bediente. Die Bedienung von Erwartungen ist immer ein Hinweis auf Kitsch. Denn der Kern von Kitsch ist die Konvention.