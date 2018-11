Vermischte Seltsamkeiten

Zur Dialektik der Aufklärung.

Die Sache stellt sich folgendermassen dar, meine Damen und Herren: Der Aufklärung wohnt die Tendenz inne, ebenjenes Fundament zu zerstören, dem sie ihre Existenz verdankt. Darinnen besteht ihre vielzitierte Dialektik: Die Öffentlichkeit garantiert die Kritik, die die Öffentlichkeit zerstört. Ich empfehle dazu ausdrücklich das lesenswerte Buch «Kritik und Krise», in dem der Historiker Reinhart Koselleck darlegt, wie die nur scheinbar besiegte Bestie des Bürgerkriegs im Innersten des modernen Staates lediglich schlummert, ja, dass sie sich, wie wir gerade heutzutage wieder sehen, auf dem Feld der (Hyper-)Moral sogar austoben und am Ende wieder in reale Konflikte verwandeln kann. Diese Hypothese findet sich in der Anschauung wieder, unsere überaufgeklärten Zeiten könnten, weil ihr Wesen die Kritik sei, ihre positiven Ziele nicht in sich selbst finden. Ohne Bindung an Werte verkommt die Rationalität der Aufklärung zur blossen instrumentellen Vernunft, zur rationellen Beherrschungstechnik.

Soweit also die Prämissen einer mehr oder weniger kritischen Theorie. Um dieselben zu testen und zugleich anzuwenden (ein einmaliger Vorgang), spielen wir heute mal ein Spiel. Sie lieben doch Spiele, oder? Und zwar geht das so: Sie raten einfach, welche der nachfolgenden vermischten Meldungen nicht stimmt. Und was das über den Zustand unserer Zeit anzeigt. Die Herzogin von Sussex hat eine Autotür selbst geschlossen. US-First-Lady Melania Trump erklärte ABC News in einem Interview: «Ich bin die am meisten drangsalierte Person auf der Welt.» Queen Elizabeth II. kann Knoblauch nicht ausstehen und hat dieses Gemüse aus dem Buckingham-Palast verbannt. Donald Trump hat Kanye Ye West zum Sonderbotschafter für Uganda ernannt. Die publikumswirksame öffentliche Zerstörung des bei Sotheby’s frisch versteigerten Banksy-Bilds «Girl with Balloon» erhöhte den Wert des halbwegs geshreddeten Werks nochmals um die Hälfte.