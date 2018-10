Ende Oktober fällt mir immer Tschechow ein, meine Damen und Herren. Auf diesen grossen russischen Dichter gehen die Worte zurück: «Einer Krise kann jeder Idiot ins Auge blicken. Was einen zermürbt, ist der Alltag.» Inspiriert davon blicken wir auf die aktuellen Fakten: Was haben wir gelernt im Oktober? Zum Beispiel über Frauen und Männer?

Frauen kommen schlechter mit Zeitdruck zurecht als Männer. So jedenfalls lautet eine der vielen Thesen des italienischen Physikprofessors Alessandro Strumia von der Universität Pisa, der in einem Gastvortrag am Cern darlegte, weshalb Physik Männersache sei, und dabei auch darauf hinwies, dass die Universität Oxford nur deshalb ihre Prüfungszeiten verlängert habe, weil Frauen eben schlechter mit Zeitdruck zurechtkämen. Das Cern hat die Zusammenarbeit mit Strumia suspendiert.

Auch ohne Zeitreihenvergleiche dürfte feststehen: Frauen können nicht unbedingt besser tanzen als Männer. Das hat Theresa May diesen Monat eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich sage nur: Dancing Queen.

Bond wird niemals eine Frau sein. Das wiederum hat die langjährige Hauptproduzentin der Bond-Filme, Barbara Broccoli, bekannt gegeben.

Zum ersten Mal seit dem Jahr 1836 leben mehr Männer als Frauen in der Stadt Zürich. Per Ende September 2018 zählte die lustige, lebensfrohe Metropole an der Limmat knapp 100 (in Buchstaben: hundert) mehr Männer als Frauen.