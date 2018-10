Lesen Sie «Joseph»!

Der Kommentar dokumentiert nicht nur Archivmaterial wie Manuskripte und Notizen, sondern erschliesst auch kulturhistorische Quellen und die Rezeptionsgeschichte. Man bekommt Einblick in die Arbeitsweise Thomas Manns und in die Hintergrundschichten des Romanwerks.

Die Joseph-Tetralogie ist das meistunterschätzte Werk Thomas Manns. Jedenfalls im deutschsprachigen Raum. Bis heute hat die Originalausgabe nicht annähernd so viel Erfolg gehabt wie die englischsprachige Übersetzung in der angelsächsischen Welt, besonders in den USA, wo die «Joseph»-Romane seit 80 Jahren zur Weltliteratur gerechnet werden.

Rund 2000 Seiten Kommentar? Da kann man nicht nur Respekt, sondern fast Angst kriegen, und ich möchte diese Angst gern zerstreuen: Das Grossartige bei Thomas Mann ist, dass man auch einfach nur die Geschichte lesen kann, sich erfreuend an der Souveränität seiner Sprache, an ihrem Humor und ihrem Ernst, jener Thomas-Mann-typischen ironisch-distanzierten Verquickung des Realistischen mit dem Mythischen. So was wird heute gar nicht mehr hergestellt.