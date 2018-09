Alles neu macht der Herbst

Adieu tristesse! Fünf Mittelchen gegen die saisonale Melancholie.

Der Herbst ist im Anzug, meine Damen und Herren, ach was, er ist schon da, volle Kanne, und irgendwie gilt der Herbst ja als Metapher des Rückzugs und Abdorrens, als Saison der Heissgetränke und gedeckten Farben … wo man eingeschmiegt in eine mittelbeigefarbene nepalesische Pashminadecke vor dem flackernden Kaminfeuer so leicht melancholischen Gedankenexperimenten nachhängt wie: Wäre es nicht schön, wenn … Karl Lagerfeld einen Bruder namens Dieter hätte, Dieter Lagerfeldt, der in Schleswig-Holstein als Tankwart arbeitete?

Das muss nicht sein. Das mit der Melancholie, meine ich: Die herbstliche Jahreszeit kann genausogut als Zeit des frischen Neuanfangens und dynamischen Umdenkens durchgehen. Dafür hier ein paar Beispiele: Neubewertung Amy Schumer ist gar nicht so schlecht. Schauen Sie mal «I Feel Pretty». Neuanfang Donatella Versace verscherbelt ihren Laden. Für angeblich zwei Milliarden. An Michael Dings. Neue Idee Furore erregte unlängst eine Maschine der in Hongkong basierten Fluggesellschaft Cathay Pacific. Auf der Maschine stand: «Cathay Paciic». Offenbar ein Lackierungsfehler. Der wurde dann «mit viel Selbstironie zum viralen Klick-Hit», schrieben die Zeitungen. Als Beispiel dafür, «wie man souverän einen Fehler eingestehen kann». Darauf dass es sich eventuell auch um einen besonders kessen Marketing-Trick handeln könnte, kam offenbar niemand. Neue Informationen Diesen Monat nutzte die US-amerikanische Katastrophenschutzbehörde den sogenannten Waffle House Index, um die Ernsthaftigkeit der Lage nach Hurrikan Florence zu eruieren. Waffle House ist eine Schnellrestaurantkette, deren Niederlassungen dafür bekannt sind, dass sie auch bei härteren Lagen offen bleiben. Die Federal Emergency Management Agency fasst nun in einem Index zusammen, welche Waffle-House-Filialen offen, geschlossen oder im Angebot reduziert sind, um einzuschätzen, wie dramatisch die Situation in einem bestimmten Gebiet nach einer Naturkatastrophe ist. Neues Ich Eine regelmässige Meditationspraxis kann aufgrund der Anpassungsfähigkeit und Wandelbarkeit des Gehirns, also aufgrund dessen, was man Neuroplastizität nennt, die Eigenart von Synapsen, Nervenzellen oder auch ganzen Hirnarealen nachhaltig verändern. In Richtung einer achtsameren, gelasseneren Persönlichkeit. Ausserdem soll Meditation die Chromosomenenden verlängern. Das verlangsamt die Alterung. Aber auch Achtsamkeit und Gelassenheit kann man übertreiben. Um den britischen Philosophen Theodore Zeldin zu zitieren: Meditation kennt keinen Humor.