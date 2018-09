Marke und Moral

Wann sind Unternehmenswerte glaubwürdig?

Gut gegen Böse, meine Damen und Herren. Das ist eine Abstraktion von Kultur, eine Simplifizierung, die unsere Zeit zu kennzeichnen scheint, nicht nur, wenn es um vermeintlich moralischen Konsum geht, also den Verbrauch der mutmasslich «richtigen» Güter, wobei eben «richtig» für den Vegetarier, zum Beispiel, nicht notwendig dasselbe bedeutet wie, sagen wir, für eine Befürworterin der Fair-Food-Initiative.

Soziologen beschreiben diese Entwicklung als kulturelle Tribalisierung spätmoderner Gesellschaften, ihr Zerfallen in Stämme mit je eigenen Wertorientierungen, Sittennormen und Oppositionen. An die Stelle eines übergreifenden Kanons gemeinsam geteilter Werte sei heute demnach die kognitive und moralische Binnenwelt zum Beispiel von Finanzmaklern, Bodybuildern und Gender-Aktivisten getreten. Der Konsumtheoretiker Wolfgang Ullrich spricht von einer werteethischen Ordnung, die alles zulässt und kaum mehr allgemeingültige Standards hat. Ullrich stellt fest: Viele Bekenntnisse zu Werten sind vor allem dazu da, ein gutes Gewissen hervorzurufen und sich von Schuldgefühlen zu befreien. Das ist selbstbezogen und ohne grosse gesellschaftliche Relevanz. Denn bekennen ist nicht handeln. Ein Wertebekenntnis per se stellt noch keine moralische Qualifikation dar. Ein Wert ist schliesslich noch lange keine Tugend.

Wozu sind Unternehmen da?

Wie aber sieht es auf der Produktionsseite aus? Wo sind in dieser Dynamik die Anbieter von Gütern und Dienstleistungen zu verorten? Hier lässt sich feststellen, dass Unternehmen in der spätmodernen Marktgesellschaft immer mehr auch zu Wertinstanzen werden, zu Institutionen, die kommerzielle Interessen mit gesellschaftspolitischen Statements (mit mehr oder weniger direkter Beziehung zum Kerngeschäft) verbinden: Der Softdrink-Hersteller Schweppes prangert Sexismus im Nachtleben an, das Kosmetiklabel Dove proklamiert das körperpositive Lebensgefühl für jeden Figurtyp (bis auf den drastisch übergewichtigen, selbstverständlich).

Was uns zur Frage bringt: Wozu sind Unternehmen da? Um ordentliche, ordentlich hergestellte Produkte anzubieten oder sich in gesellschaftliche Debatten einzubringen? Antwort mit Gegenfrage: Wäre nicht beides gleichzeitig denkbar? Die Frage reduziert sich diesfalls auf ein knappes Gut: Glaubwürdigkeit. Am Beispiel: Das Engagement gegen Sexismus und Körpernormen ist heutzutage kaum kontrovers. Und daher auch kaum mit einem ökonomischen Risiko verbunden. Kostet quasi nichts. Anders sieht die Sache aus, wenn etwa die Fluggesellschaften Delta Airlines und United Airlines ihre Sonderkonditionen für Mitglieder der National Rifle Association NRA nach dem Amoklauf in Parkland einstellen und dafür handfeste wirtschaftliche Nachteile in Kauf nehmen. Oder wenn Nike mit dem früheren San-Francisco-49ers-Quarterback Colin Kaepernick wirbt, der im Stadion gegen Polizeigewalt und Rassismus protestierte und damit in den USA eine nationale Kontroverse auslöste.

Manche Leute verbrennen jetzt ihre Nike-Schuhe und zeigen das über die sozialen Medien, so wie andere Leute vor knapp zwei Jahren ihre Under-Armour-Schuhe in Brand setzten und das posteten, weil Kevin Plank, Gründer und Chef der Marke, Donald Trump unterstützte. «Glaube an etwas. Sogar wenn das bedeutet, alles aufzugeben», lautet der Slogan von Nikes Kaepernick-Plakat. Die nächste Frage, an der sich Nike messen lassen muss, wäre dann, ob dieser Slogan auch für die Turnschuhfabriken in Südostasien gilt.