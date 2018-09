Der Anwalt des Teufels

Suchen wir doch mal Gründe, warum schlechte Dinge ihre guten Seiten haben!

Ich habe ein bisschen über E-Bikes nachgedacht, meine Damen und Herren. Neulich, als ich im Zug sass und das Berner Oberland an mir vorüberzog. Es ist leicht, über Elektrovelos die Nase zu rümpfen. Irgendwie sind E-Bikes ja so kurz vorm Segway. Doch Sie müssen mir jetzt deswegen keine Briefe schreiben, danke, denn in einem zweiten Gedankenschritt habe ich dann folgende mentale Bewegung vollzogen: Ich weiss, Sie lieben diese Kolumne, und was Sie besonders lieben, ist meine positive Grundeinstellung.

Es ist schliesslich nicht wahnsinnig schwierig, E-Bikes doof zu finden. Weniger einfach ist hingegen das, was der Engländer «playing the devil’s advocate» nennt, also die Rolle des Advocatus Diaboli zu übernehmen, vom Duden umschrieben als: «Jemand, der um der Sache willen mit seinen Argumenten die Gegenseite vertritt, ohne selbst zur Gegenseite zu gehören, oder jemand, der bewusst Gegenargumente in eine Diskussion einbringt, um sie zu beleben.» Qualitative Belebung ist wichtig für die Debattenkultur unserer Tage, an der ebenfalls gerne herumgenörgelt wird. Deshalb üben wir das jetzt mal. Den Anwalt des Teufels zu spielen, meine ich. Anhand von fünf Phänomenen, über die man vermeintlich so leicht die Nase rümpfen könnte. Beginnen wir gleich mit den Elektrovelos: E-Bikes sind gut, weil ... ... sie eventuell die Anzahl von Segways reduzieren. Sehen Sie? Gar nicht so schwer. Weiter gehts: Plastik-Armbanduhren sind gut, weil ... ... sie die Erinnerung an die Achtzigerjahre des letzten Jahrhunderts verkörpern. Als die Welt noch übersichtlicher war. Oder so schien. Und Plastik noch unproblematisch. Oder so schien. Die Hitzewelle war gut, weil ... ... sie ein Bewusstsein für die Erderwärmung schuf. Und dafür sorgte, dass man die Bräune länger halten konnte. Das Buch «Hier ist noch alles möglich» von Gianna Molinari ist gut, weil ... ... es unfreiwillig die Mechanismen des Literaturbetriebs auf selbstparodierende Weise enthüllt. Aus dem gleichen Grunde (dem der Selbstparodie) sind auch die Real Housewives of Orange County gut. Das wäre das Einzige, was Gianna Molinari mit den Real Housewives of Orange County gemeinsam hat. Plastikpantoffeln sind gut, weil ... ... nein, das geht jetzt wirklich zu weit. Dafür müssen Sie sich einen anderen Anwalt suchen!