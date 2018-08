Das Gesetz der Serie

Ich habs getan, meine Damen und Herren. Ich habe «The Meg» gesehen, obschon mich alle Kritiken davor gewarnt haben. Aber das schlug ich in den Wind. Bei dieser Kategorie von Film, angekündigt als Mischung von «Jurassic Park» und «Der Weisse Hai», ist es ja vor allem wichtig, dass die Animation gut gemacht ist. Es muss nicht notwendig Spielberg sein. Bloss leider ist im Falle von «The Meg» auch die Animation enttäuschend. Ich muss sagen: Insgesamt fand ich die Photoshopwesen auf dem Plakat für «Mamma Mia 2» wesentlich furchteinflössender.

Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann es nicht leiden, wenn das Ungeheuer im Film in verschiedenen Szenen unterschiedlich gross ist. Das hat mich schon bei «Jurassic World» mit Chris Pratt gestört, aber da gabs wenigstens: Chris Pratt. Bei «The Meg» gabs bloss Jason Statham. Und Dwight aus «The Office». Und dann hiess auch noch einer der Charaktere «Mac». Sehr unglücklich. Insgesamt unterschritt das schauspielerische Niveau in «The Meg» jenes von «Sex and the City 2», und das will was heissen.

Apropos «Sex and the City 2»: Die Trailershow vor «The Meg», aufs Zielpublikum ausgerichtet, präsentierte nebst etwelchen Trolldrama-Märchenwelt-Hexerei-Fantasy-Animationen auch die kommenden Filme «Searching» sowie «Equalizer 2» und «Predator – Upgrade». Das hat mich inspiriert. Ich hätte also hier auch noch ein paar Ideen für das, was demnächst zu befürchten wäre:

«Mamma Mia 3: Does it show again?» Mit einem Gastauftritt von Bridget Jones. «The Meg 2: Biss hierher und noch weiter» Mit einem Gastauftritt von Meg Ryan. «Sex and the City – Upgrade: Jetzt kommen die Bad Moms» Mit Joan Collins statt Kim Cattrall. «Bad Moms 3: Jetzt wirds erst richtig bad» Mit einem Gastauftritt von Ivana Trump. «Searching 2» Tagline: «Desperately Seeking Meg ... and Finding Nemo»