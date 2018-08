Das Gewissen der Wörter

Und: Was ist Big Dick Energy?

Neulich habe ich aus gegebenem Anlass darüber nachgedacht, meine Damen und Herren, dass es eigentlich in der an Differenzierungen doch nicht armen deutschen Sprache ein Wort geben müsste, was jene spezifische Gereiztheit, Übellaunigkeit und Ungeduld beschreibt, die (bei manchen Charakteren) entsteht, wenn man hungrig ist. Also so etwas wie «hungressiv», zum Beispiel. Im Englischen, so dachte ich weiter, wäre das eleganter: «hangry». Dann war ich sehr stolz und zufrieden, auf dieses Amalgam aus «angry» und «hungry» gekommen zu sein, bis ich es buchstäblich nächstentags auf dem Smiley-T-Shirt eines ungefähr sechsjährigen Kindes auf der Zürcher Bahnhofstrasse las. So viel dazu.

Sie wissen ja (oder auch nicht): Sprache ist mein Hobby. «Hobby» wiederum ist ein Wort, das irgendwie niemand mehr benutzt, jedenfalls niemand unter 35. Wahrscheinlich untergegangen in den Falten der Work-Life-Balance. Was mich umgehend zu anderen Ausdrücken bringt, die sich die Frage gefallen lassen müssen, ob sie eigentlich noch in unsere Zeit passen:

«Wetterfee» Wird auch im Zeitalter von #metoo und Gender-Sternchen noch weitherum benutzt, obschon es den Typ der Fernseh-Meteorologin auf einen Phänotyp reduziert. «Bananenrepublik» Alle reden von «Framing», also der Einbettung von Ausdrücken in einen ideologischen Deutungsrahmen im politischen Diskurs, niemand redet davon, dass «Bananenrepublik» impliziert, dass sämtliche Länder, in denen Bananen wachsen, zur Korruption neigen; der Topos ist namentlich total südamerikafeindlich. «Junggeselle» Gleichzeitig sexistisch und altersdiskriminierend. «Big Dick Energy» Brandneuer Ausdruck. Damit Sie auf dem Laufenden bleiben. Hat sich jetzt sogar die BBC mit befasst. Kennzeichnet eine Art von natürlichem Selbstvertrauen und Charisma. Wofür man nicht notwendigerweise einen Penis braucht. Siehe Cate Blanchett. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Punkt 4 googlen, gerade auch in Verbindung mit «BBC».