Wir brauchen mehr Steuern!

Medien, Mode, Menschen: Für eine bessere Welt müssten wir noch so vieles besteuern.

In Uganda wird neuerdings Klatsch besteuert, meine Damen und Herren. Sie haben richtig gelesen: Anfang des Monats hat der ugandische Präsident Museveni ein kontroverses Gesetz durchgesetzt, das die Nutzung von Kommunikationsplattformen wie Whatsapp, Facebook, Twitter und Skype mit einer Steuer belastet. Denn Präsident Museveni ist der Auffassung, dass durch diese Apps und Websites lediglich unerwünschter und potenziell schädlicher Klatsch befördert werde. Nun ist Uganda, so viel kann man wohl sagen, nicht gerade das fortschrittlichste Land der Welt, und kritische Stimmen weisen darauf hin, dass es Herrn Museveni bei besagter Steuer wohl eher um Zugangszensur und Nachrichtenkontrolle zur Absicherung seiner inzwischen 32 Jahre währenden Herrschaft ginge. Dies aber ändert nichts daran, dass die Idee, Verhalten durch Preise (hier in Form einer Steuer) zu beeinflussen, ein Lenkungsinstrument darstellt, das den Vorteil hat, ohne direkte Verbote oder Gebote, also unmittelbaren Zwang, auszukommen. Preislösungen sind Marktlösungen, und Marktlösungen sind, weil sie die individuelle Entscheidungsautonomie grundsätzlich respektieren, Verboten und Geboten wenn immer möglich vorzuziehen. Jedenfalls wenn man liberal denkt, so wie ich. In diesem Sinne hätte ich hier noch ein paar weitere Besteuerungsideen:

Eine Steuer auf den Konsum und die Herstellung von «Germany’s Next Topmodel» und ähnlichen Verdummungsfernsehformaten. Sowie eine Steuer auf alles, was mit Heidi Klum zu tun hat. Eine Steuer auf Mobiltelefonate, deren Ertrag zur Abwendung des Klimawandels eingesetzt würde. Das wäre eine viel effektivere Lenkungsabgabe als irgendeine CO₂-Abgabe auf Flugbenzin. Und, da wir vom Fliegen reden: eine Steuer auf Drohnen. Jedenfalls in ihrer Verwendung als Möglichkeit, anderen Leuten auf die Nerven zu gehen. Und, da wir von Nerven reden: eine Steuer auf diese mobilen Minilautsprecher. Nein, danke, ich will nicht «I Took a Pill in Ibiza» hören, während ich in Hottingen aufs Tram warte. Eine Steuer auf Crocs. Wichtiger Schritt im Kampf gegen Plastik. Und ästhetische Zumutungen.