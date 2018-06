Nicht wirklich, oder?

Über politischen Kitsch.

Urgh. Nicht schon wieder. Also wir müssen uns jetzt nicht wirklich schon wieder mit dieser Fünfziger-Jahre-Ehedefinition der Christlichdemokratischen Volkspartei befassen, oder? Weil diese Partei, die sich einerseits gerne auf Homoparaden drängt und andererseits ebenso gern rechtskatholische Leitvorstellungen bedient, jetzt will, dass die Volksabstimmung zur sogenannten Heiratsstrafe wiederholt werde. Dies war 2016 der irreführende Titel einer von der CVP lancierten Initiative, bei der es darum ging, eine religiös fundamentierte, diskriminierende Definition der Ehe als Verbindung von Mann und Frau in die Bundesverfassung zu hieven.

So richtig peinlich

Eine solche Definition auf Verfassungsebene wäre eine prominente Peinlichkeit für einen liberalen, säkularen Staat wie die Schweiz, die sowieso schon das Schlusslicht im aufgeklärten Teil der westlichen Welt bildet, wenn es um die Gleichberechtigung homosexueller Menschen und Paare geht. Und jetzt versuchen sie es wieder, die Herren (und Damen) von der CVP. Weil der Bundesrat seinerzeit in den Abstimmungsinformationen eine falsche Zahl verwendet hat. Was ist eigentlich los in diesem Land? Gibt es noch irgendwelche vernünftigen Köpfe in der CVP, die hier mal den Mund aufmachen? Die allseits beliebte Frau Leuthard? Schweigt.

Possenspiel

Apropos vernünftig: Falls das Bundesgericht die erneute Durchführung der Abstimmung prüft, sollte es vielleicht gleich auch noch einen kritischen Blick auf die Einheit der Materie werfen: Es ist unnötig und sachfremd, die Steuerfrage mit einer Ehedefinition zu verknüpfen. Diese Definition ist politischer Kitsch, wie der Philosoph Rüdiger Safranski sagen würde, und das Ganze ein Possenspiel. Als ob um uns herum noch nicht genug passierte, was den denkenden Menschen am Fortschritt zweifeln lassen könnte, müssen wir uns jetzt schon wieder die Agenda von einer rückständigen Strömung innerhalb einer sich christlich nennenden Kleinpartei diktieren lassen? Ach ja, die Liste. Das hier ist ja eine Listenkolumne. Also:

Nein. Nein. Nein. Nein. Nein.