Tweets auf Pillen

Die Chronologie einer Twitterkatastrophe in fünf Eskalationsstufen.

Wir müssen über Ambien Tweeting reden, meine Damen und Herren. Was ist das denn nun schon wieder, höre ich Sie fragen. Nun, wenn ich eine etwas verallgemeinerte Definition versuchen sollte, würde ich sagen: «Die Veröffentlichung bedauerlicher Beiträge auf sozialen Medien unter dem Einfluss marktgängiger Schlaf- und/oder Beruhigungsmittel.»

Und Ambien Tweeting war zugleich die Entschuldigung der Schauspielerin Roseanne Barr für jenen rassistischen Tweet, der um die Welt ging und die Absetzung ihrer wieder aufgenommenen Sitcom «Roseanne» durch den Sender ABC zur Folge hatte. Wobei Frau Barr in der ihr eigenen Art (ebenfalls via Twitter) bereits klargestellt hat, ihr Hinweis auf Ambien (ein bekanntes Schlafmittel in den USA) sei eine Erklärung, keine Entschuldigung gewesen, sie gebe für das, was geschehen sei, nur sich selbst die Schuld.

Seis drum: Der Roseanne-Vorfall zeigt geradezu textbuchmässig die Chronologie einer Twitterkatastrophe, und weil solche Vorfälle den Diskurs unserer Epoche prägen, sei das hier schematisch noch mal dargestellt:

1. Die Entschuldigung Erfolgt ebenfalls über Twitter. Es sei denn, man ist Donald Trump. Dann erfolgt sie gar nicht. 2. Die Rückzugsankündigung Ist regelmässig Teil der Entschuldigung. Social-Media-Abstinenz wird angekündigt. Bei Roseanne hielt das so ungefähr ein paar Stunden. 3. Die Betroffenenreaktion Kam hier nicht von der Beleidigten (der Obama-Beraterin Valerie Jett), sondern von Sanofi, dem Hersteller von Ambien. Sanofi tweetete: «Rassismus gehört nicht zu den bekannten Nebenwirkungen irgendeines Sanofi-Medikaments.» 4. Die Popkulturalisierung Infolge Barrs Erklärung erlebte Ambien die grösste denkbare popkulturelle Aufwertung unserer Tage: Es wurde zum Meme. Eine Vielzahl von Menschen schlug eine Vielzahl von Phänomenen vor, die sich mit Ambien im Nachhinein entschuldigen lassen. Pardon: erklären, nicht entschuldigen. 5. Die Medienkritik Der britische «Guardian» bemerkte: «Barr hat nichts dazu gesagt, ob ihre zehnjährige Geschichte bedenklicher Tweets und Unterstützung von Verschwörungstheorien ebenfalls unter dem Einfluss von Ambien zustande kam.»