Bitte hinsehen!

Flugzeug-Sicherheitsvideos und andere gar nicht so unwichtige Dinge, die regelmässig nicht beachtet werden.

Neulich, ironischerweise im Flugzeug, las ich einen Artikel in «USA Today», meine Damen und Herren, der sich mit der Frage befasste: Sollten Flugreisende gezwungen werden, während des Sicherheitsfilms aufzupassen? Also: Sollten die Airlines stärker kontrollieren und durchsetzen, dass das Video auch angeschaut wird, indem sie die Passagiere explizit auffordern, Zeitung, Smartphone und sonstige Zerstreuungen zur Seite zu legen?

Dies, weil es sich nämlich jedes Jahr wieder herausstellt, dass zum Beispiel bei sogenannten unkonventionellen Landungen oder Evakuierungen von Flugzeugen die Leute selbst die einfachsten Regeln nicht kennen (die beispielsweise das Tragen von Schuhen und das Zurücklassen von Handgepäck in der Maschine vorschreiben). Ganz zu schweigen davon, dass viele Passagiere keine Ahnung haben, wie man korrekterweise eine Sauerstoffmaske aufsetzt. Obwohl Fluggesellschaften Millionen ausgeben, um ihre Sicherheitsvideos originell und unterhaltsam zu gestalten. Aber kein Mensch guckt hin. Vielleicht helfen ja zur Bewusstmachung der Wichtigkeit des Hinsehens ein paar Hinweise darauf, was sonst noch alles regelmässig ignoriert wird, obschon es durchaus nicht bedeutungslos ist: Beipackzettel: Packungsbeilagen von Arzneimitteln fallen in der Regel nur einmal kurz auf. Nämlich dann, wenn sie das reibungslose Öffnen einer Medikamentenschachtel stören. Die Vergangenheit: Wird regelmässig ignoriert. Neuerdings immer stärker in Verbindung mit ihrer gleichzeitigen Verklärung. Wie der Soziologie Zygmunt Bauman in seinem Essay «Retrotopia» feststellt: Unser Heute wird gekennzeichnet durch Sehnsucht nach einem Gestern, das es nie gegeben hat. Rot bei der Fussgängerampel Scientology bei Elisabeth Moss Der fünfte Punkt. Auf dieser Liste