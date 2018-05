Die Nackten und die Einsamen

Alles zugleich.

Wir bleiben den Zeichen der Zeit auf der Spur, meine Damen und Herren, und wo könnte man die deutlicher lesen als in der Welt des Geschäfts und Kommerzes, dieser nie stillstehenden Maschine des Findens und Entdeckens, der Synergien, des Zusammenwirkens von Kräften und Ideen im Dienste eines höheren gemeinsamen Nutzens! In ebendiesem Sinne hat beispielsweise kürzlich die englische Kaffeehauskette Costa ein besonderes Zeichen für besondere Tische eingeführt, nämlich solche, an denen Kunden sitzen, die gerne mit anderen Kunden ins Gespräch kommen möchten. So werden quasi die Angebote «Speeddating» und «Coffee Shop» verbunden. Vielleicht wird so die zunehmende Vereinsamung wenigstens teilweise kompensiert, die durch freien Internetzugang in Kaffeehausketten entsteht.

Oder nehmen Sie das Beispiel jener Galerie in Paris, die unlängst ihre Tore exklusiv für Nudisten öffnete. Der höhere gemeinsame Nutzen für die Kunst und die Nackten wurde hier noch nicht ganz ersichtlich, jedenfalls mir, aber vielleicht fällt Ihnen ja dazu was ein, dann schreiben Sie bitte. Jedenfalls wollen wir mal eben kurz in diese synergetische Richtung weiterdenken und kommen auf noch mehr super Kombinationspaketideen:

Seelsorgeboxen in Telefonläden: Schliesslich handelt es sich hier oft genug um Schauplätze spätmodernen Elends. Besonders für die gehobenen, weniger technik-affinen Jahrgänge. Beckenbodentraining in Bayreuth. Bei den Festspielen, meine ich. Wenn man schon stundenlang sitzt. Wo ginge Kontemplation in Körperpräsenz besser als während des kompletten «Rings»? Oder wenigstens während Brünnhildes letzter Arie in der «Götterdämmerung»? Speeddating auf dem Steueramt. Die haben schliesslich alle wesentlichen Daten. Spezielle Sitzplätze in öffentlichen Verkehrsmitteln für Leute, die angesprochen werden wollen. (Zusätzlicher Bonus: Da wird dann immer ein Platz frei sein, jedenfalls in Zürich.) Sehtest beim Automech. Während man wartet. Oder Speeddating beim Automech. Während man wartet. Oder Botox beim Automech. Während man wartet. Oder Körperfettanalysen beim Automech. Während man wartet. Oder Jin-Shin-Jyutsu-Einführungskurse beim Automech. Während man ... Sie wissen schon. Und so weiter. Endlose Synergien. Schöne neue Welt. Wiedersehn.