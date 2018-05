Abstand halten

Distanz als Konsumziel der neuen Mittelklasse.

Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen schreibt in seinem jüngsten Buch «Die grosse Gereiztheit», dass durch die umfassende Durchdringung der Welt vermittels digitaler Medientechnologien vormals getrennte Bewusstseins- und Lebenssphären miteinander verbunden werden: Es verschmelzen das Hier und das Dort, die Information und die Emotion, das Reale und das Simulierte, die Kopie und das Original. Und das entspricht einem ganz neuen Niveau der Indiskretion. Der Kulturbruch der Digitalisierung besteht laut Pörksen darinnen, dass zivilisierende Diskusfilter wegbrechen, was nicht zuletzt dafür sorgt, dass sich Menschen unerträglich nahe kommen und mit einer Transparenz der Differenz konfrontiert werden, die sie überfordert. Mit tatsächlichen oder vermeintlichen Unterschiedlichkeiten also, die sie nicht aushalten. Zu viel Nähe.

Geld hilft immer

Einer dieser wegbrechenden zivilisierenden Diskursfilter ist das, was man «Manieren» nennt: Nicht zuletzt die Rituale der Höflichkeit sind beziehungsweise waren eine Stütze des öffentlichen Raums. Ein anderes bewährtes Abstandsmedium hingegen scheint nach wie vor sehr valide: Geld. «Die beste Verwendung von Geld besteht in der Distanzierung von anderen Leuten», hat die Essayistin Fran Lebowitz schon vor vielen Jahren völlig korrekt festgestellt – und dies scheint heute mehr denn je gültig zu sein. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte die These wagen, dass in unseren Tagen immer mehr Geltungskonsum in Distanzaufwendungen besteht, was ja nicht identisch ist mit den Distinktionsaufwendungen durch die Zurschaustellung von Marken, beispielsweise.

Das gute Leben

Nein, hier geht es um physische, messbare, körperliche Distanz. Solches Distanzgebaren wird etwa repräsentiert durch die Konsumidee und das Markenkonzept von Reisen «abseits der Touristenpfade» – und hier, spätestens, trifft sich Herr Pörksen übrigens mit dem Soziologen Andreas Reckwitz, der in seinem Buch «Gesellschaft der Singularitäten» eine hoch qualifizierte «neue Mittelklasse» als die wichtigste, auch konsumtechnisch tonangebende soziale Gruppe der Spätmoderne verortet; ein urbanes Milieu, das weniger materiell als vielmehr kulturell definiert wird: Die neue Mittelklasse, schreibt Reckwitz, will sich nicht mit dem blossen Lebensstandard zufriedengeben, den die alte Mittelstandsgesellschaft prägte, sondern strebt «Lebensqualität» an. Das «gute Leben» sei zu einer Leitformel dieser Gruppe geworden, einer Formel, die mittlerweile auch die Ratgeberliteratur, die Feuilletons und Parteiprogramme fülle. Und ein derart gelingendes Leben ist verbunden mit Leitideen des Authentischen und Besonderen, was gleichfalls heisst: mit Abstand, der Bewegung jenseits der Pfade trister Durchschnittlichkeit.

Rückzug in Filterblasen

Interessant im Hinblick auf eine Soziologie der Digitalität wäre nun die Frage, ob nicht vielleicht ebendiese «neue Mittelklasse» auch zu jenen Milieus gehört, die dann paradoxerweise auf sogenannten sozialen Netzwerken jeden Abstand verlieren. Sofern man mit «Abstand» nicht den Rückzug in ovolaktovegetarische oder genderhomogene Filterblasen bezeichnet, sondern die Einhaltung manierlicher Diskursregeln.