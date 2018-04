Bäume umarmen

Der Ruf der Natur?

Die Warenwelt ist nicht nur glitzernd und verheissungsvoll, meine Damen und Herren, sie ist auch komplex, verwirrend und belastend. Nichts kann nervtötender und zeitaufwendiger sein als die Optimierung von Konsumentscheidungen, wie jeder weiss, der sich schon einmal für eine Waschmaschine oder Lichtschalter entscheiden musste. Und dann guckt der spätmoderne Mensch aus dem Fenster und fragt sich: «Was ist eigentlich noch einfach? Wo gehts eigentlich noch einfach und ursprünglich zu?» Die Antwort scheint ihrerseits einfach: Draussen. In der Natur.

Das geheime Leben

Oder doch nicht? Seit langer Zeit verkauft ein Förster sehr gut Bücher, dessen Werk sich mit dem «geheimen Leben der Bäume» befasst. Ein Titel, der offenbar eine Sehnsucht bedient: die nach der Beseelung der Natur. Es ist dies eine romantische Sehnsucht, die weiter geht als Kompensation des Naturverlusts für Grossstädter, weiter als die Langeweile der Besitzenden, weiter als das sinnsuchende Bekenntnis einer Zeit, in der jener zerstreuungsbedürftige, nervöse, selbstfixierte Typus des urbanen Menschen auch in der Provinz überall auf den Plan tritt.

Die Natur wird dabei selbst zur Ware, aber da ist lediglich ein Nebeneffekt, den wenige bemerken, denn er versinkt vor dem grossen Antrieb: Wenn schon die Begegnung mit Mitmenschen in der beschleunigten digitalen Konsumgesellschaft oft unbefriedigend und virtuell ausfällt, wenn daneben und darüber hinaus der Wettbewerb als Interaktionsmodus Bereiche wie Beziehungsanbahnung und Freundschaftspflege übernimmt, dann wächst und wuchert und exuberiert das Verlangen nach sinnbehafteter Begegnung mit anderen Lebensformen und Mitgeschöpfen. Also vertiefen wir uns in die Pflanzenwelt. Also lernen wir die Gewächse kennen. Vor allem als Schlüssel zum eigenen Selbstverständnis natürlich, denn jedes Phänomen in der Welt muss und soll dem spätmodernen Konsumbürger zunächst als Schlüssel zum eigenen Selbstverständnis dienen.

Der Baum kann nicht weglaufen

Auch der Florentiner Botanik-Professor Stefano Mancuso bescheinigt den Pflanzen in seinen Büchern eine Art von Intelligenz, eine Art von Gefühlen und eine Art von kommunikativen Fähigkeiten: Die Pflanzennetzwerke sind ihm ein Vorbild für ideale Strukturen menschlicher Entscheidungsfindung. Und wenn also die mitfühlende Innenwelt dieser mitentscheidenden Mitmenschen irgendwie hinter den Erwartungen zurückbleiben sollte (und wann täte sie dies nicht), kann man sich immer noch der fühlenden Innenwelt der Photosynthese betreibenden Mitgeschöpfe zuwenden. Und einen Baum umarmen.

Alles schon mal dagewesen, irgendwie. Der Baum kann vor dieser Art von Konsumation auch nicht weglaufen. Kulturell gesehen hingegen ist dieser Konsumwunsch nach gefühliger Natur wohl vor allem wieder einmal ein weiteres Zeugnis des umgreifenden Ironieverlustes in der Spätmoderne, einer asketischen Kulturentwicklung, wie der Philosoph Robert Pfaller sagen würde, von erwachsener Ironie hin zu kindlichem Ernst. Ernst wie eine Trauerweide.