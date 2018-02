Zeichen der Zeit

In der sozialen Logik des Allgemeinen, die in der klassischen Moderne vorherrschte, wurden 1968 die gesellschaftlichen Verhältnisse als gestaltbar angesehen; in der digitalen Spätmoderne seit der Jahrtausendwende dominiert hingegen die soziale Logik des Besonderen, das heisst: Verbesserungsarbeit gilt nicht so sehr der Gesellschaft als vielmehr dem «Inneren Selbst».