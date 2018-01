Maschinen an der Stange

Was wir im Januar gelernt haben.



Sexy Digitalisierung? Roboter präsentieren Strip-Show in Las Vegas. (Video: Youtube/RT)

Erinnern Sie sich noch an Weihnachten, meine Damen und Herren? Das ist erst einen guten Monat her und erscheint doch schon versunken hinter den Rand der Zeit. Während andererseits der Winter gerade zu einem guten Drittel rum ist, auch wenn findige Geschäftsleute versuchen, uns das Gegenteil zu suggerieren. Und sonst? Scheint das fast neue Jahr noch einigermassen unbefleckt vor uns zu liegen. Es verspricht, mit einigen Jubiläen aufzuwarten: 10 Jahre Lehman Brothers, 30 Jahre «Straight Outta Compton», 200 Jahre Karl Marx, 85 Jahre Karl Lagerfeld (auch wenn man manchmal denkt, es sei andersrum). Und 85 Jahre Joan Collins, 75 Jahre LSD, 400 Jahre Prager Fenstersturz. Sowie ein halbes Jahrhundert «1968». Das lassen wir alles ganz ruhig auf uns zukommen. Indessen machen wir das, was wir immer machen, nämlich: die Augen auf. Und lernen. Hier sind fünf Sachen, die wir im ersten Monat des neuen Jahres gelernt haben:

Erste Neuigkeit aus der Luftfahrt: In den neuen British-Airways-Maschinen für die Kurzstrecke (von unter vier Stunden) können die Sitzlehnen in der Economy Class nicht mehr verstellt werden. Zweite Neuigkeit aus der Luftfahrt: Der A380 ist gerettet. Beinahe wäre das Riesenflugzeug eingestellt worden; ein Grossauftrag der Fluggesellschaft Emirates hat dies verhindert. Und dann erschien ein weiterer potenzieller Käufer: British Airways. Übrigens wurde der erste A380 bereits letztes Jahr wieder ausgemustert. Nach 10 Jahren im Dienste von Singapore Airlines. Bis auf weiteres steht die Maschine in Frankreich. Mit ausgebauten Triebwerken; ein Hinweis darauf, dass ein neuer Käufer nicht in Sicht ist. Man bemüht sich nun auch verstärkt, Interessenten zu finden, die einen A380 als Privat- oder Präsidentenjet nutzen könnten. Ich wüsste da schon jemanden. In Las Vegas tanzen jetzt Roboter an der Stange. Hashtag: MeNeither In Nordkorea ist es nach wie vor strafbar, auf Fotos von Kim-Statuen den Kopf und/oder die Füsse abzuschneiden. Das war schon immer so. Neu ist: die olympische Annäherung zwischen den Koreas. Manchmal taugt die olympische Idee doch noch was. Wer hätte das gedacht? Der Papst ist doch nicht so fortschrittlich. Wer hätte das gedacht?