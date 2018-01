Spurwechsel

Zum neuen Jahr: Ändern Sie sich ... langsam

Das neue Jahr ist eine Woche alt, meine Damen und Herren, und wirkt zunächst wie das alte: Es gibt immer noch gute und böse Bienen. Und vielleicht Ausserirdische, die den Asteroiden ’Oumuamua geschickt haben. Donald Trump will auf den Mars, und neben dieser fürchterlichen Ronaldo-Büste auf dem Flughafen von Madeira existiert jetzt ebenfalls noch eine fürchterliche Maradona-Statue in Kolkata. Und Österreich hat die Ehe für alle beschlossen. Was die Schweiz als einziges Land in Westeuropa übrig lässt, in dem Homosexuelle per Gesetz diskriminiert werden. Alles bekannt. Alles wie gehabt. Falls Sie das Jahr jedoch mit der einen oder anderen kleinen Veränderung beginnen möchten, hier eine Anleitung:

Ein grundlegender Wechsel des Bewusstseinsrahmens ist nicht leicht, wird aber gefördert, indem Sie zunächst versuchen, kleinere Abneigungen abzustellen, zum Beispiel gegen Drahtbügel oder Massive Attack oder dagegen, dass jemand die Milch im Karton auf den Tisch stellt. Bei der Neuaufsetzung Ihrer sozialen Interaktion im neuen Jahr hilft vielleicht dieser Hinweis aus «Erwachsenensprache», dem neuen Buch des Philosophen Robert Pfaller: «Das Schweigen ist eine entscheidende Tugend für die Zivilisiertheit.» Pfaller schreibt weiter: «Um uns zivilisiert zu verhalten, müssen wir oft (...) so tun, als hätten wir bestimmte Laute nicht gehört, manche Dinge nicht gesehen oder gewisse Aromen nicht gerochen.» Natürlich werden manche Dinge standardmässig ignoriert, zum Beispiel Sicherheitshinweise im Flugzeug, Urheberrechte, Beipackzettel, Rot bei der Fussgängerampel, der Tod. Wie wäre es also, hier stattdessen mal hinzuschauen, und dafür andere Sachen zu ignorieren, die bloss unerfreulich, aber harmlos sind, zum Beispiel der Kulturverlust, der darin liegt, dass Melinda Abonji immer noch Bücher schreibt. Oder Crocs an wirklich gutaussehenden Personen. Apropos Crocs: Bleiben Sie auch im neuen Jahr wachsam für Anzeichen dafür, dass Sie die Kontrolle über Ihr Leben verloren haben. Zum Beispiel Wasserabzieher für die Dusche. Ändern Sie mal die Frisur. Auch das kann einem den Wert der Freiheit bewusst machen: In Nordkorea sind für Männer nur 10 verschiedene Haarschnitte erlaubt.