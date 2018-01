Der Wert des Besonderen

Wonach bewerten wir Dinge?

Eines der meistdiskutierten Sachbücher des vergangenen Jahres, meine Damen und Herren, war zweifellos «Die Gesellschaft der Singularitäten» des Kultursoziologen Andreas Reckwitz. Und eine der zentralen Thesen von Reckwitz ist, dass wir in einer Gesellschaft der Bewertungsdiskurse leben. Wir bewerten ständig und überall. Bei diesen Diskursen geht es nicht zuletzt um den Besonderheitswert von Waren, Bildern, Menschen, Kunstwerken, Orten oder Ereignissen. Denn eben das, die Besonderheit, sei der neue soziale Leitwert, der zum Gegenstand von Auseinandersetzungen der Bewertung und Entwertung werde, schreibt Reckwitz, der in dieser Leitfunktion der Besonderheit eine epochale kulturelle Verschiebung sieht.

Schliesslich sei die Gesellschaft des letzten Jahrhunderts, also die Gesellschaft der industriellen Moderne, gekennzeichnet gewesen durch eine soziale Logik des Allgemeinen, durch Rationalisierung, Standardisierung und Formalisierung, also Prozesse, bei denen es um eine Verfertigung der Elemente der Welt als gleiche, gleichartige, auch gleichberechtigte ging, im Rechts- und Sozialstaat, in der Welt des Konsums und der Produktion.

Mit Blick auf unsere heutige spätmoderne Ära hingegen konstatiert Reckwitz: «Was heute als exzeptionell gilt, kann schon morgen entwertet und als konformistisch oder gewöhnlich eingestuft werden. Und während es so manche Dinge und Menschen trotz aller Anstrengung nie auf den Sockel des Aussergewöhnlichen schaffen, werden andere in Umwertungsprozessen in die Sphäre der Singularität katapultiert. So wird aus Sperrmüll wertvolles Vintage und aus dem Sonderling der anerkannte Nerd. Das heisst: In der Gesellschaft der Singularitäten gehen Prozesse der Singularisierung und der Entsingularisierung Hand in Hand. Sie bekräftigen damit aber, was als wertvoll gilt: nicht das Allgemeine, sondern das Besondere.»

Alles soll «authentisch» sein

Nun ist aber die Frage: Wie neu ist das wirklich? Das «Besondere» als Distinktionsmerkmal gerade von Konsumgütern? Bereits vor über 30 Jahren hat der amerikanische Kulturhistoriker Paul Fussell in seinem Buch «Class» dargelegt, dass die gesellschaftliche Vereinbarung dahin gehe, die Qualität und den Status von Sachen damit in Verbindung zu bringen, wie alt und echt sie seien. Die Prädikate «alt» und «echt» lassen sich zu «authentisch» zusammenfassen, und «Authentizität» wiederum lässt sich in unserer heutigen Konsumkultur getrost als Synonym zu «Besonderheit» verwenden. Wir leben schliesslich in einer Zeit, wo bitte alles «authentisch» sein soll, bis hin zum Service an der Tankstelle.

Worin also besteht das Neue? Wenn Sie mich fragen, viel eher darin, dass heutzutage eben die Statusaufladung auf viel mehr Güter ausgreift, also viel mehr Konsumakte, auch solche, die früher banal und alltäglich waren, heute mit Statusbotschaften verknüpft sind, Geltungskonsum darstellen. Fair-Trade-Kaffee, Himalaja-Salz, Klopapier mit Wellness-Wirkung: Auch das ist Fortschritt.