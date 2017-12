Was wir letztes Jahr gelernt haben.

Heute ist der letzte Tag des alten Jahres, meine Damen und Herren, und da kann man ja nun eigentlich gar nichts anderes veranstalten als einen Rückblick. Aber stellen wir doch mal auf einer Meta-Ebene die Frage: Was soll ein Jahresrückblick, wozu machen wir das? In dieser Perspektive ist der Rückblick nichts anderes als eine Technik der Darstellbarkeit jener unerhörten Ereignishaftigkeit, die alle hermeneutischen Anstrengungen herausfordert.

Auf deutsch: Der Mensch will verstehen. Die Kohärenz der erzählten Welt und die Vernünftigkeit des Daseins stehen gleichermassen auf dem Spiel, es geht um den Bestand von plausiblen Wirklichkeiten, es geht ums Kapieren, um die Frage nach dem Grund des Geschehens, also nach seiner Verknüpfung, nach seiner Motivation, nach seiner Erwartbarkeit und seinem möglichen oder wahrscheinlichen Verlauf in die Zukunft. Wir wollen lernen. Auf gehts:

Die langweiligsten Phänomene 2017 waren: Bitcoin und Brexit. Sowie die meistgetippte Google-Suche fürs ablaufende Jahr in der Schweiz: «iPhone 8». Männer, die eine Jim-Belushi-Figur haben, sehen ungefähr 30 Jahre lang gleich aus (sogenannter Danny-DeVito-Effekt). Ein erneuter Beleg für die These, dass die sichtbare Alterung sich zumeist nicht kontinuierlich, sondern in Stufen vollzieht. Auch im Jahre 2017 haben Studien wieder bekräftigt: Eltern haben ein Lieblingskind. Der durchschnittliche Millennial verbringt aktuell 2,2 Tage pro Jahr mit dem Aufnehmen von Selfies. Gleichzeitig sinkt der durchschnittliche Intelligenzquotient. Das impliziert noch keine Kausalität in keiner Richtung. Höchstens in dieser Form: Hört endlich auf, doofe Leute berühmt zu machen. Happy New Year!