Kann man Nichts kaufen?

Und ist das anständig?

Weihnachten ist vorbei, meine Damen und Herren, wir stecken bereits in der Phase von Umtausch und Post-Weihnachts-Ausverkauf, der ja vielerorts längst ein Vor-Weihnachts-Ausverkauf ist, wieder ein Zeichen der allgemeinen Beschleunigung, von der die Philosophen gerne reden. Apropos Philosophen: Wenn man sich so umschaut im Konsum-Getümmel, kommt einem ein Satz in den Sinn, den der philosophische Literaturbetrachter Hans Blumenberg bereits vor rund einem halben Jahrhundert geschrieben hat (und zwar interessanterweise mit Blick auf das Werk des Schriftstellers Ernst Jünger), nämlich: «Das verblüffende Phänomen der Gegenwart: die Leere als Ergebnis der Fülle; der Nihilismus inmitten der differenziertesten Kulturentfaltung. Vor einem Schaufenster zu hören: ‹Es gibt doch nichts, was es nicht gibt!›»

Ja, die spätmoderne Konsumgesellschaft entfaltet und beschleunigt sich und bietet anscheinend Nischen für jederlei Geschmacksverästelungen, und trotzdem greift eine Unsicherheit um sich, eine Orientierungslosigkeit, eine Leere. Nach Blumenberg ist «Nihilismus» der Name einer Krise der fundamentalen Wirklichkeitsgewissheit aufgrund bedrängender und unabweisbarer Erfahrungen, die sich mit dem bis dahin Fraglosen nicht vereinigen lassen. Damit aber ist das Wirklichkeitsverständnis als Ganzes infrage gestellt, und die in ihm verwurzelten Werte und Normen sind ins Wanken gekommen.

Dabei herrscht kein Mangel an Ideen, auch nicht an guten. Kein Mangel an Produkten, auch nicht an guten. Kein Mangel an Wegweisungen zur Lebensführung. Das Problem sind nicht die Optionen, sondern die Legitimation. Ein von Sinn erfüllter Lebensvollzug verlangt nach Legitimation. Blumenberg schreibt: «Wenn Leben und Sinn nicht zur Kongruenz zu bringen sind, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ist das Leben überhaupt sinnlos (Nihilismus) oder sein Sinn liegt über die Realität hinaus (Transzendenz).»

Lesen hilft gegen Nihilismus

Da sind wir also wieder gelandet: beim Transzendenzdefizit der Spätmoderne, dieser Leerstelle im Absoluten, die der zeitgenössische Mensch beispielsweise auszufüllen trachtet mit einer Fixierung auf das Einkaufen, gerne auch sogenanntes bewusstes oder anständiges Einkaufen, womit sich wiederum der Konsumtheoretiker Wolfgang Ullrich in seinem jüngsten Buch «Wahre Meisterwerte» befasst: Jeder Konsumakt, jede Geschmacksäusserung wird zur Manifestation einer moralischen Gesinnung.

Ich hingegen hätte da noch eine andere Empfehlung, wenn Sie nach der Verbindung des Materiellen mit dem Immateriellen suchen: Bücher. Denn darum geht es doch bei Literatur, sofern sie was taugt: Menschliche Identität und materielle Welt werden in eine produktive Wechselbeziehung gesetzt. Nach Blumenberg besteht die Bedeutung der Literatur darin, dass sie, der philosophischen Analyse voraus, den Bereich der im konventionellen Wirklichkeitsbegriff nicht aufgehenden Erfahrungen als Aufgabe der künstlerischen Gestaltung erkannt und übernommen hat. Soll heissen: Lesen hilft gegen Nihilismus. Gilt sogar für Harry Potter.