Die gängigsten Denkfehler

... und ihre Anwendung auf die Weihnachtszeit.

Wissen Sie, was «inattentional blindness» ist, meine Damen und Herren? Auf Deutsch: «Unaufmerksamkeitsblindheit». Das ist die fachsprachliche Umschreibung dafür, dass Sie, wenn Sie konzentriert dem Weihnachtsmann hinterlaufen, möglicherweise gar nicht wahrnehmen, wie Rentier Rudolph am Strassenrand den Christmas Macarena tanzt. Dies als Eingangsillustration für den Umstand, dass die Defizite des menschlichen kognitiven Apparats natürlich zu Hochstressphasen wie dem Fest der Liebe besonders ausgeprägt sind. Seien Sie also nachsichtig. Auch mit sich selbst. Zu Ihrer Vorbereitung und Vorwarnung folgt nun eine Liste der gängigsten Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsverzerrungen:

Der Ikea-Effekt Besagt: Der Mensch hängt an dem, was er selbst gemacht hat. Dies äussert sich an Weihnachten besonders mit Blick auf selbst gebastelte Geschenke, durchaus nicht nur bei Kindern (die sind, im Gegenteil, recht unempfindlich und fragen nie danach, was mit ihrem Untersetzer aus Wäscheklammern eigentlich passiert ist). Seien Sie also diskret bei der Entsorgung und unschädlichen Vernichtung von selbst gemachten Gaben. Der Scheinwerfer-Effekt Meint: Der Mensch denkt, alle würden seine kleinen Ausrutscher bemerken. Aber dem ist nicht so. Also können Sie ruhig kurz die Augen verdrehen, wenn Onkel Ueli schon wieder mit der Geschichte anfängt, wie er damals an Heiligabend auf dem Bahnhof von Uznach einschneite. Einfach nicht zu lange. Denn irgendwann bemerkt ers dann doch. Der Heiligenschein-Effekt Bedeutet: Wenn der Mensch eine Person oder Sache grundsätzlich gut findet, neigt er dazu, alles daran gut zu finden. Das heisst: Menschen, die einen festen Platz in Ihrem Herzen haben, können Ihnen gar nichts Falsches schenken. Der Gegenwarts-Effekt Besagt: Der Mensch neigt dazu, die Gegenwart stärker zu gewichten als die Zukunft. Deshalb trinken Sie womöglich ein Glas Eierlikör zu viel. Der Bestätigungs-Effekt Meint: Der Mensch neigt dazu, in einem gegebenen Kontext vorzugsweise jene Indikatoren zu beachten, die ihm eine vorgefasste Auffassung bestätigen. Darum haben Sie eventuell das Gefühl, dass Sie ständig und überall «Last Christmas» hören.