Fünf ohne Fleisch

Schälen Sie die Kartoffeln und schneiden Sie sie in Scheiben. Entkernen Sie die Peperoni und schneiden Sie sie in Streifen. Schneiden Sie die Zwiebeln in Ringe und die Zucchetti und Auberginen in Scheiben. Mischen Sie den geriebenen Knoblauch mit Olivenöl, dem Saft von einer halben Zitrone, den gehackten Kräutern und etwas Salz. Nun mischen Sie das Gemüse mit dieser Ölmischung. Mischen Sie die Tomaten aus der Dose mit dem Kreuzkümmel, den Rosinen und etwas Salz. Geben Sie die Hälfte der Tomaten in eine grosse Backform und legen Sie das Gemüse drauf. Verteilen Sie die zweite Hälfte der Tomaten über dem Gemüse. Bedecken Sie die Ofenform mit Folie und backen Sie das Gemüse etwa 40 Minuten bei 180 Grad. Die Folie wegnehmen und nochmals etwa 30 Minuten bei 200 Grad fertig backen, bis das Gemüse leicht geröstet und die Tomaten fast eingekocht sind. Mit Olivenöl beträufeln und etwas Zitronensaft darübergeben.