Geschenkideen zum Valentinstag

In vielen Läden ist gerade alles rosarot, rot und voller Herzen! Geben wir uns dem Taumel hin: Hier einige stilvolle Geschenksideen zum Tag der Liebe.

Love Love Love

Es ist das grosse Wort, das glücklich macht, Herzen bricht oder die Sehnsucht weckt: Handgeschriebenes Love-Poster von Burning Lights für 79 Franken.

(Foto von Liebespaar über Pinterest)

Atemlos

Einer der coolsten Liebesfilme, auch stilmässig, ist «A bout de souffle» mit Jean-Paul Belmondo und Jean Seberg. Schauen Sie ihn wieder mal. Danach möchten Sie nur noch Streifen haben, zum Beispiel das Badetuch Lulu von Artiana für 58 Franken oder das hellblau-weisse Kissen von Westwing zu 44 Franken.

(Bild aus dem Film «A bout de souffle» über Shortlist)

Frühlingsgefühle

Der Frühling ist die Jahreszeit der Liebe. Wecken Sie schon mal die grossen Gefühle mit einer hübschen rosa Vase von The Roomers für 95 Franken.

(Bild des grossen Hollywood-Liebespaars Clark Cable und Carole Lombard über We had faces then)

Romantik

Zelda und F. Scott Fitzgerald waren das «It-Paar» der Zwanzigerjahre. Sie schrieben sich die allerschönsten Liebesbriefe. Ihre Liebesgeschichte, aber auch das dramatische Ende, hat F. Scott Fitzgerald in seinen Romanen und Erzählungen als grosse Kunst verewigt. Schenken Sie seine Bücher aus der Penguin-Classic-Serie. Sie finden Sie bei Orell Füssli in der English-Book-Abteilung. Die goldenen Cocktailgläser erinnern an die Twenties, sie sind von Walter und kosten 16.50 Franken. Die Badematte in Wolkenform für 60 Franken ist von H+M Home.

(Bild von Scott und Zelda über My lucious life)

Herzerwärmend

Zusammen unter einer Decke zu stecken, ist ein guter Anfang für ein spannendes Leben zu zweit. Karodecke aus Wolle und Seide von Artiana für 258 Franken.

(Bild des grossen Hollywood-Liebespaars Humphrey Bogart und Lauren Bacall über Grantcary)

Rot sehen

Rot ist die Farbe der Liebe – wieso eigentlich? Na ja, sie ist auch die Farbe der Leidenschaft und auf jeden Fall stylish – wie diese Glasbox von Hay bei Interio für 20 Franken.

(Sie blieben das ganze Leben zusammen: Paul Newman und Joanne Woodward, Bild über Vintage.es)

Tête-à-Tête

Gehen Sie mit Ihrer grossen Liebe wieder mal ins Café zu einem echten Rendez-vous – auch wenn Sie schon ewig zusammenwohnen und vielleicht schon tausend Kinder haben. Lunchbag von Ikea für 4 Franken, Lovekissen von Zara Home für 18 Franken.

(Foto von Liebespaar im Café über Nacapadella)

Kunst

Das Bild «Lovers of the Universe» hat Marisa Burns mit einem grossen Pinsel gemalt, für 279 Franken. Auf ihrem Webshop finden Sie noch mehr Kunst sowie Kleider, Schmuck und viele Inspirationen.

(Foto von Picasso und seinem Hund Lump über Drugoi Live Journal)

Jugendstil

Der Jugendstil ist entstanden als Gegenbewegung zur seelenlosen Industrialisierung. Auf jeden Fall wieder eine Überlegung wert in der Zeit der nicht minder seelenlosen Digitalisierung. Ein bisschen davon kann man auch verschenken, zum Beispiel Wienerstühle von Ikea für 80 Franken, ein Buch von Gustav Klimt oder am besten gleich eine Reise nach Wien.

(Foto von Gustav Klimt und seiner Katze über Art Nouveau)

Immer und ewig

Die Zeit der Verliebtheit ist kostbar oder verrückt – oder beides. Schenken Sie Ihrer grossen Liebe eine Kuckucksuhr. Diese moderne Version von Magis gibt es bei Interio für 239 Franken.

(Das Bild zeigt Monsieur und Madame Monet, über: A long time alone)