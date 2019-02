Grüne Wohnwelt

Diese grüne Loft in England zeigt einen ausserordentlichen, inspirierenden Wohnstil – mit konsequent durchgezogenem Farbkonzept.

Bilder: The Modern House

Es gibt viele Wohnmöglichkeiten und -stile, wobei man gerade in England immer wieder interessante Beispiele findet. In dieser speziellen Loft, die auf dem superchicen Immobilienportal The Modern House zum Verkauf angeboten wird, verbinden sich Moderne mit viel Natur und der Farbe Grün.

Die ehemals industriellen Räumlichkeiten bekommen damit einen neuen, ganz eigenständigen Look. Verschiedene natürliche Materialien sorgen für Wohnlichkeit und Eleganz. Die Wohnung befindet sich im Londoner Quartier Shoreditch und war einst eine Schuhfabrik.

Schaut man in den Geschirrschrank, reist man direkt aufs Land. Viele Elemente in der Wohnung haben eine ländliche Anmutung – und das ganz ohne romantischen Landhausstil.

Das Schlafzimmer verfliesst mit dem Bad. Hier, wie in der ganzen Wohnung, zieht sich ein wunderschöner Kachelboden durch. Die Wohnung ist nach den Kacheln benannt, welche Beldi heissen – ein marrokanisches Wort, das traditionell und handwerklich bedeutet. Die Wände sind mit warmem Eichenholz eingekleidet und die Mauerelemente aquarellartig wassergrün getüncht.

Die adrette Badewanne, die nahe am Fenster steht, hat einen hohen Kerzenständer und ein kleines Rollregal zur Seite stehen. Die Fenstersimse sind zugleich Pflanzenbeete und bringen ein Stück Natur in die Wohnung.

Ausserordenlich sind auch die Vorhänge, welche aus grünem festen Garn gewoben sind.

Credits:

Bilder über: The Modern House

Design: Chan & Eayrs