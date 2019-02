Kochen mit Orangen

Von Fleisch über Salat bis Kuchen: Die Orange fruchtet als Zutat diverser Gerichte.

Orangen haben Hochsaison. Meine absoluten Lieblinge heissen Tarocco, die Halbblutorangen aus Sizilien. Sie gedeihen in der fruchtbaren Vulkanerde am Fusse des Ätnas und sind grossen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Am Tag herrscht ein mildes Klima, in der Nacht wird es sehr kalt. So haben sich die cleveren Früchte ein eigenes Immunsystem aufgebaut –was ihre Farbmischung prägt.

Tarroco-Orangen haben zudem den höchsten Vitamin-C-Gehalt von allen Orangen und einen unvergleichlichen Geschmack. Ich geniesse sie zurzeit täglich, denn die Saison ist kurz und meine Schwäche gross. Es gibt aber auch viele andere Orangen, die fein sind, solche, die sich gut für Saft eignen, und natürlich auch die herrlichen Blutorangen Moro, die ebenfalls aus Sizilien kommen. Diese eignen sich zum Beispiel für einen selbstgemixten Blutorangen-Negroni nach Feierabend. Ein feines Rezept dazu finden Sie in der Sweet-Home-Geschichte Zeit für Cocktails.

Doch in diesem Beitrag kochen wir mit den herrlichen Früchten. Und zwar weit mehr als den Orangen-Cake, den Sie ganz unten finden. Einfach und spannend ist das chinesische Rezept für ein «Orange Beef». Auch das können alle gut nachkochen, selbst jene, die wie ich nicht so versiert sind in der asiatischen Küche. Geradezu ein Must ist es in dieser Zeit, möglichst oft Orangen in den Salat zu mischen oder sie allein zum Dessert zu servieren, wie ich es kürzlich in der Geschichte Neues auf dem Menüplan vorgeschlagen habe. (Bild: Simply so healthy)

1 — Salat mit Fenchel und Burrata In Italien gibt es einen Winterklassiker mit Blutorangen. Sie werden mit Fenchel, Zwiebeln, ein bisschen Olivenöl und Salz als Salat serviert. (Bild: Beyond sweet and savoury) Und so gehts:

Blut- oder Tarocco-Orangen schälen und in Scheiben schneiden. Fenchel rüsten und fein schneiden. Dabei das Fenchelkraut sorgfältig abzupfen und in den Salat geben. Den Salat mit Burrata servieren. Darüber ein wenig Orangensaft geben und mit Haselnussöl beträufeln. Salzen, geröstete Haselnüsse aus dem Piemont hacken und darüber verteilen. Drucken

2 — Poulet mit Orangen Ein bisschen mehr Vitamine und Frische kann der Alltagsküche nicht schaden. Versuchen Sie dieses einfache Fleischgericht mit raffiniertem Geschmack. (Bild: Alexandras kitchen) Drucken Zutaten: Zubereitung: 8 Pouletschenkel ohne Knochen 3 Orangen, in Scheiben geschnitten 5 Schalotten, geviertelt 2 EL Orangenmarmelade 1 dl Weisswein 2 Knoblauchzehen,

fein gehackt 1 Peperoncino,

fein gehackt einige Zweiglein Thymian Salz 4 EL Olivenöl Zerstossen Sie den Knoblauch, den Peperoncino und den Thymian mit Salz in einem Mörser. Vermischen Sie die Paste mit der Orangenmarmelade, dem Öl und dem Weisswein. Nun verteilen Sie die Pouletstücke, die Schalotten und die Orangenscheiben in einer grossen Backform. Giessen Sie die Marinade darüber und vermischen Sie alles gut. Im 200 Grad heissen Ofen etwa 40 Minuten backen. Dazu passen Reis, Kartoffeln oder gutes Brot.

3 — Chinesisches «Orange Beef» Diese Woche wird das chinesische Neujahr gefeiert. Feiern Sie ein wenig mit und bereiten dieses einfache und köstliche Gericht mit Orangen zu. (Bild: Simply so healthy) Drucken Zutaten: Zubereitung: 500 g Rindshuft, in Streifen geschnitten 2 EL Maizena Salz und Pfeffer 3 EL Erdnussöl 1 Peperoni, in Streifen geschnitten 2 Schalotten, in Streifen geschnitten Saft von 2 Orangen 1 EL abgeriebene Orangenschale 3 EL brauner Zucker 5 EL Soyasauce 1 Kl Reisessig 1 Knoblauchzehe, fein gehackt 1 daumengrosses Stück geschälter Ingwer, fein gehackt 1/1 Peperoncino, fein gehackt Frühlingszwiebelgrün zum Garnieren Trocknen Sie das Rindfleisch mit Küchenpapier und mischen Sie es mit Salz, Pfeffer und Maizena. Mischen Sie die den Orangensaft mit der Orangenschale, dem Zucker, dem Knoblauch, Ingwer, dem Peperoncino, der Soyasauce und dem Reisessig. Geben Sie das Erdnussöl in einen Wok oder in eine grosse Bratpfanne. Nun braten Sie das Rindfleisch in Portionen rundum an, sodass es knusprig und braun wird. Auf Küchenpapier zur Seite stellen. Dann dünsten Sie im gleichen Öl die Peperoni und die Schalotten an. Giessen Sie die Orangensauce darüber und köcheln Sie alles so lange, dass die Sauce sirupartig wird. Nun geben Sie das Fleisch zurück in die Pfanne und wärmen es mit der Sauce auf. Mit Frühlingszwiebeln garnieren und zu Reis servieren.

4 — Mix vom Blech Machen Sie diese Gemüse-Salat-Mischung und servieren Sie sie zum Beispiel mit Rösti oder Bratkartoffeln zu einem feinen und gesunden Winterznacht. (Bild: Girl versus dough) Und so gehts:

Geschälte rohe Randen und verschieden farbige Rüebli in Würfel schneiden. Auf ein Backblech verteilen. Mit Olivenöl und Salz mischen und im 200 Grad heissen Backofen ca. 30 Min. rösten. In der Zwischenzeit Blutorangen filetieren. Wenn das Gemüse fertig geröstet ist, nehmen Sie das Blech heraus und mischen die filetierten Orangen, gehackte Petersilie und Pfefferminze, Granatapfelkerne und Pistazienkerne unter. Zu roher Rösti oder Bratkartoffeln servieren und zerbröselten Fetakäse darüber verteilen. Drucken

5 — Orangen-Cake Mein Vater macht den besten Orangenkuchen. Er hat bei uns daheim, in meiner Kindheit, immer Kuchen gebacken und bringt mir auch heute noch ab und zu einen vorbei, abwechslungsweise Marmor- und Orangenkuchen. Ich bin leider nicht so eine gute Bäckerin, aber dieser Cake funktioniert und schmeckt fast so wie von Papi. (Bild: Foodness gracious) Drucken Zutaten: Zubereitung: 200 g Butter, weich 150 g Zucker 200 g Mehl 2 KL Backpulver 1 Prise Salz 1/2 KL Vanille 4 Eier 2 dl Orangensaft die abgeriebene Schale von 2 Orangen 0,6 dl frisch gepresster Orangensaft 1 Orange, geschält und in dünne Scheiben geschnitten Backofen auf 180 Grad vorheizen. Mischen Sie Butter mit dem Zucker. Geben Sie die Eier dazu. Sieben Sie das Mehl und das Backpulver in eine anderen Schüssel und mischen Sie das Salz und die Vanille unter (Ich benütze die gemahlene Bourbon-Vanille von Coop. Sie können aber auch einen Vanillestängel auskratzen). Mischen Sie nun die Mehlmischung mit der Buttermischung. Dann mischen Sie den Orangensaft und die abgeriebene Schale von zwei unbehandelten Orangen unter. Geben Sie den Teig in eine ausgebutterte Backform (ca. 30/10cm). Nun belegen Sie den Kuchen mit den geschälten Orangenscheiben. Backen Sie den Kuchen ca. 1 Stunde. Der Teig muss beim Fingerdruck zurückspringen, und ein Spiess, den Sie reinstecken, muss sauber herauskommen. Kühlen Sie den Kuchen ab. Mischen Sie eine Glasur mit Puderzucker und Orangensaft und giessen Sie die Glasur über den Kuchen. Wenn die Glasur trocken ist, können Sie den Kuchen servieren.

Credits:

Bilder über Foodblogs und Magazine: Beyond sweet and savoury, Simply so healthy, Girl versus dough, Foodness gracious, Alexandra cooks