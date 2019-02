Ganz aus dem Häuschen

Jeder hat sie, benützt sie, und viele geben ihr trotzdem zu wenig Aufmerksamkeit: 10 Ideen, mit denen Sie mehr aus Ihrer Toilette machen können.

Toiletten können ruhig etwas Persönlichkeit zeigen, schliesslich sind auch sie ein Teil der Wohnung. Machen Sie sie wohnlicher, wärmer und schenken Sie ihnen mehr Beachtung. (Bild links von Domino und Bild rechts von Arquitrecos)

Galerie

Am einfachsten geht das mit Bildern. Bestücken Sie Ihre Toilette mit einer kleinen Galerie von unterschiedlichen Bildern. Schön ist zum Beispiel, wenn Sie ein Thema haben oder wenn die Bilder sonst in einer Art zusammenpassen. (Bild über: Apartment Therapy)

Newsroom

Statt mit einer Tapete wurde diese Toilette mit Zeitungen tapeziert. Hier empfiehlt sich meiner Meinung nach eine Art Fixativ wie ein Lack. Hübsch ist auch die Idee mit der kleinen Kiste über dem Spülschrank, die als Regal für Toilettenrollen dient. (Bild über: Turbulence Deco)

Spiegelsaal

Ein Spiegel ist immer ein wichtiger Bestandteil in Badezimmern und über Lavabos. Machen Sie aus dem Muss ein Statement und verwandeln Sie mit hübschen antiken Spiegeln den eher unglamourösen Raum in ein schickes Spiegelkabinett. (Bild über: The Wow Decor)

Bibliothek

Hübsch und supergemütlich ist in dieser Toilette eine kleine Bibliothek eingerichtet. Unterstützt wird die sympathische Wohnlichkeit mit Bildern, Plakaten und allerlei Krimskrams. (Bild über: Remont BP)

Dschungel

Eine dramatische Tapete kann alles verändern. Grosse grüne Palmen auf zartem Rosa-Untergrund sorgen hier für einen eleganten Duschungellook. (Bild über: Planete Déco)

Kuriositätenkabinett

Wie immer schafft Schwarz sehr schnell, einfach und wirkungsvoll eine totale Verwandlung. So bietet in dieser Toilette Schwarz als Hintergrundfarbe eine tolle Bühne für ein kleines, dramatisches Kuriositätenkabinett. (Bild über: la.curbed)

Globus

Eine übergrosse Landkarte beweist hier viel Weltoffenheit. Diese Idee kann man auch kleiner und unkomplizierter umsetzen, indem man ganz viele Landkarten in der Toilette aufhängt. (Bild über: Desire to inspire)

Cottage

Ein kleiner Raum, und das ist die Toilette meistens, lässt sich schneller und einfacher inszenieren. Finden Sie ein Thema, das Sie lieben, und verwandeln Sie damit Ihre Toilette. Sehr gemütlich ist der englische Cottage-Stil, der hier mit einer William-Morris-Tapete, einer kleinen Bibliothek und einigen Bildern umgesetzt wurde. (Bild über: Decora Trucos)

Schulzimmer

Verruchte Toiletten haben Kritzeleien. Wenn Sie Ihre Toilette mit Wandtafelfarbe streichen, dann kann dort nach Lust, Laune und Kreativität gekritzelt werden. (Bild über: Bycocoon)

Schatzkammer

Man muss auch in Mietwohnungen den gegebenen Zustand nicht als unabänderlich akzeptieren. Mit Klebefolien, Tapeten, Farbe, Bildern und Kreativität schaffen Sie auch aus dem unattraktivsten Ort einen Schatz. (Bild über: Pinterest)

