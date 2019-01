10 einfache Gemüsegerichte

Und so gehts:

Waschen und rüsten Sie die grünen Bohnen, schneiden Sie sie nach Belieben in Stücke. Nun kochen Sie sie in einem grossem Topf mit Salzwasser und offenem Deckel etwa 5 Minuten. Wenn sie gar, aber noch knackig sind, geben Sie sie kurz in Eiswasser. So bleiben sie schön grün. Nun hacken Sie die Pinienkerne, Knoblauch und Petersilie – am besten in einer Küchenmaschine. Geben Sie Olivenöl in eine Bratpfanne. Lassen Sie zwei bis drei in Stücke geschnittene Sardellenfilets langsam schmelzen. Dann geben Sie die Knoblauchmischung dazu, dünsten alles etwa zwei Minuten und mischen dann die Bohnen darunter. Alles gut durchwärmen und vermischen. Falls Sie zu viel Bohnen haben, dann machen Sie das Ganze in zwei Durchgängen. Die Bohnen schmecken zum Beispiel gut mit einem pochierten Ei darüber.