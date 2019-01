Nostalgie tut gut

Alles neu? Besser nicht! Alte Stücke tun der Wohnung gut und wecken die Fantasie.

Ich mag Altes. Nicht, dass ich früher alles besser fand oder so, aber alte Dinge erzählen Geschichten, und die tun dem Alltag gut. Der Oma-Sessel, die Hollywood-Leuchte, das romantische Regal – sie alle sind wie Bücher, Filme oder interessante Freunde, entführen in eine andere Welt und bringen ein Stück davon nach Hause. (Bild über: The Nordroom)

Galerie in der Küche

Wer gerne und oft in der Küche ist, macht sich diese persönlicher mit einigen Bildern. Hier sind es alte Stiche, Fotos und Bilder, welche dieser Küche Charme geben. Sie inspirieren vielleicht auch dazu, wieder einmal eine richtig gute Suppe zu kochen und diese in einer antiken Suppenschüssel zu servieren. (Bild über: A perfect grey)

Hollywood

Die Vergangenheit ist eine lange Zeit. Egal ob Sie nun Stücke aus dem 19., 18. oder einem früheren Jahrhundert haben, oder Dinge, die bloss wenige Dekaden alt sind – alle sind sie alt, haben eine Geschichte und vermitteln Stimmung. Dieses charmante Sammelsurium von Möbeln bringt zum Beispiel ein kleines Stückchen altes Hollywood nach Hause. Und damit Glamour, Koketterie und Drama. (Bild über: SF Girl)

Kleines Theater

Alte Stücke inspirieren auch neue. Immer mehr interessante Wohnaccessoires und Möbel kokettieren mit dem Charme und den Geheimnissen vergangener Zeiten. So zaubern diese Fransenleuchten von Beau Vamp ein Stück Vaudeville-Theater in die gute Stube.

Versammlung

Ich habe einige Stücke aus dem Haushalt meiner Eltern. Dinge, die mich in der Kindheit begleitet haben und die meine Eltern irgendwann mit etwas Neuem ersetzt haben. Dieser handbemalte Steingutkrug ist ein solches Beispiel. Mein Vater hat darin immer Vanillecreme gemacht. Ich stelle gerne Blumen ein. Er ist angeschlagen. Schliesslich hat er schon viel erlebt. Und gerade deshalb ist er mir besonders wertvoll.

Mich ziehen aber auch fremde alte Dinge an. So bin ich ständig auf der Suche nach hübschen Gegenständen, die mich einfach durch ihre Schönheit freuen. Ich arrangiere immer alles ein bisschen anders. Dieses lebendige Arrangieren und Zusammenstellen gehört meiner Meinung nach zum Wohnen. Denn man will ja nicht immer das Gleiche sehen und alles unverrückbar und leblos platzieren. Denn so wirkt Altes wie Neues schnell wie im Museum. (Bild: MKN)

Entspannung

Immer mehr Restaurants und Hotels entdecken die emotionale Wirkung von nostalgischer Gemütlichkeit. So finden wir Omas Leuchten, Sofas, Blümchentapeten und Spitzendeckchen des Öfteren in Trendspots, Clubs oder wie hier in einer Hotel-Lounge. (Bild über: SF Girl)

Schwarzweissfilm

Etwas, das Schwarzweissfotos und -filme so faszinierend macht, ist das Fehlen der Farbe. Denn das gibt der Vorstellung mehr Platz und verleiht den Bildern etwas besonders Geheimnisvolles und Dramatisches. So ähnlich wirkt diese schwarzweisse Bilderwand mit allerlei alten Zeichnungen, Gemälden, Fotos und Stichen. (Bild über: Refurbished ideas)

Poesie

Das Stillleben dieser alten Waschkommode mit Marmoraufsatz mit dem Spitzenvorhang, den Muscheln und den leicht verwelkten Rosen lässt an einen französischen Roman denken, an ein Gedicht oder an ein altes Familienfoto. Gerade solche Assoziationen sind es, die alte Stücke von den Neuen abheben. Mit ihnen lässt sich einfacher Stimmung schaffen. (Bild über: Hvitur Lakkris)

Pop

Obschon in diesem Restaurant sowohl die Sessel wie auch die Stoffe alt sind, ist es die ungewohnte Mischung, welche für eine poppige Moderne sorgt. (Bild über: Pinterest)

Treffpunkt

Verschiedene alte Möbel, neu, spontan und trotzdem stilsicher zusammengestellt, ergeben etwas Neues, Frisches und Individuelles. (Bild über: SF Girl)

Credits:

Blogs und Magazine: SF Girl, Hvitur Lakkris, Refurbished ideas, A perfect grey, The Nordroom

Shops und Kollektionen: Beau Vamp