Alles auf einmal

Trocknen Sie die Pouletstücke und würzen Sie sie mit Salz und Pfeffer. Geben Sie Olivenöl in eine Pfanne und braten Sie die Pouletstücke rundum gut an, bis sie golden und knusprig sind. Mischen Sie die Zitronenschale und den Oregano unter und legen Sie die Pouletstücke zur Seite. Nun geben Sie etwas mehr Olivenöl in die Pfanne und dünsten die Schalotten an. Dann geben Sie den Knoblauch und den Peperoncino bei. Sobald diese duften, auch die Peperonistreifen beigeben und gut andünsten. Die Tomaten beigeben, mit etwas Salz würzen. Die Orzo-Pasta unterrühren, gut vermischen und dann das Wasser dazugiessen. Die Pasta so lange kochen, bis sie gar ist. Mehrmals rühren. Eventuell etwas mehr Wasser hinzufügen. Nun geben Sie das Poulet zurück in die Pfanne und erwärmen alles gut. Den Zitronensaft darüberträufeln und alles mit zerbröseltem Fetakäse darüber servieren.