Frischer Start

Und so gehts:

Schneiden Sie Gemüse wie Peperoni, Zwiebeln, Zucchetti und Auberginen in Stücke. Mischen Sie das geschnittene Gemüse mit kleinen ganzen Tomaten, gehackten Kräutern wie Rosmarin, Salbei oder Thymian und einer Packung Gnocchi vom Traiteur. Sie können natürlich auch Gnocchi selber machen, dann ist es aber nicht mehr ein schnelles unkompliziertes Znacht. Dann vermischen Sie alles grosszügig mit Olivenöl und etwas gutem Salz. Fleur de Sel oder Maldon Sea Salt sind gut. Verteilen Sie alles auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und rösten es etwa 20 Minuten im 200 Grad heissen Backofen. Am besten mischen Sie in der Halbzeit einmal alles durch. Das muss aber nicht zwingend sein.