Kleines Häuschen – cooler Stil

Ein kleines Haus in Oregon und Hüttenromantik auf die moderne, unkomplizierte Art.

Interiordesign: Casework

Ganz nach dem Motto «Klein ist fein» hat das amerikanische Interiorstudio Casework ein kleines Haus in Oregon eingerichtet. Der Stil ist unkompliziert und gemütlich und lässt viel Platz zum Wohnen.

Das Studio Casework hat sich der Architektur angepasst und mit starken Dunkel-hell-Kontrasten eingerichtet. So dominieren Weiss und Schwarz. Aber ganz anders als in den vergleichbar monochromen skandinavischen Einrichtungen haben hier auch Humor und eine poppige Hippie-Romantik Platz. So ist die grosse Couch im Wohnzimmer mit einem Blumenstoff bezogen. Darauf türmen sich allerlei Kissen.

Der Couchtisch ist ein Puff, welcher mit zottligem Fellstoff bezogen ist. Mit einem Tablett darauf wird er zur Ablage, ohne geht er auch als zusätzlicher Sitzplatz.

Weisse Wände, schwarze Böden und schwarzes Holzwerk dominieren im Innenausbau. Die Strenge wird aufgelockert mit praktischen, simplen, aber besonderen Möbeln und farbigen Teppichen.

Das Bad zeigt sich modern, streng und natürlich schwarz und weiss.

Die Fenster des kleinen Hauses sind dominant schwarz gerahmt und haben keine Vorhänge. Das Schlafzimmer ist einfach und reduziert eingerichtet. Als Nachttischchen dienen schmale Wandregale, die kleinen hübschen Messingleuchten sind direkt in die Wand montiert. Dafür ist das Bett üppig gebettet in einem charmanten Mustermix in neutralen Farben.

Credits:

Interior Design: Casework

Architektur: Keystone Architecture

Fotografie: Mikola Accuardi